Ruud v Bastadu potvrdil roli favorita. O čtvrtfinále hrají také Rubljov a Zverev

Casper Ruud letos pouze na třech ze 14 turnajů vyhrál víc jak jeden zápas a pokaždé na oblíbené antuce. Nakonec to pak ale dotáhl k úspěchům - v Estorilu triumfoval, na Masters v Římě vypadl v semifinále a na Roland Garros prohrál až ve finále.

Nyní je největším favoritem na antuce ve švédském Bastadu, kde loni nezvládl svůj úvodní zápas proti Argentinci Franciscu Cerúndolovi a neobhájil tak titul z předchozí sezony.

Letos čtyřiadvacetiletý Nor nezaváhal. S o dva roky mladším hráčem z chvostu první světové stovky Alexanderem Ševčenkem si v prvním vzájemném střetnutí poradil 6:2, 6:4, když jediné komplikace řešil v úvodu druhé sady po ztrátě servisu a stavu 0:2.

Eyes on the prize @CasperRuud98 reaches his 42nd ATP QF, outlasting Shevchenko 6-2 6-4 in Bastad.@NordeaOpen pic.twitter.com/7ui1sVEg2a