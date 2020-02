Ruud v Buenos Aires ve finále přehrál Pedra Sousu a poprvé vyhrál turnaj ATP

Casper Ruud měl velmi slušnou formu už na předchozích turnajích letošní sezony. V premiérovém ATP Cupu si vyšlápl na Johna Isnera a Fabia Fogniniho, připsal si své premiérové skalpy hráčů Top 20 a dokázal potrápit Daniila Medveděva. V Aucklandu v prvním kole sebral set pozdějšímu šampionovi Ugovi Humbertovi a na Australian Open smolně prohrál pětisetovou bitvu s Egorem Gerasimovem.

Na svém nejoblíbenějším povrchu formu z úvodního měsíce letošního tenisového roku potvrdil. V Buenos Aires, kde přerušil sérii tří porážek, při svém debutu v hlavní soutěži ztratil jediný set, ve finále přehrál 6-1 6-4 Pedra Sousu a stal se nejmladším šampionem argentinského antukového podniku.

Sousa se v úvodním dějství trápil se zraněným levým lýtkem a příliš důstojným finálovým soupeřem nebyl. Ve druhé sadě si prohrál hned úvodní podání a přestože se výrazně zlepšil, manko brejku už dohnat nedokázal. Ruud byl dnes neprůstřelný na servisu, na němž dohromady soupeři povolil jen 11 fiftýnů a nenabídl mu jediný brejkbol.

Ruud mood @CasperRuud98 claims his maiden ATP title with a 6-1 6-4 victory over Pedro Sousa at @ArgentinaOpen #ArgOpen2020 pic.twitter.com/AsjFEi0c0r — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2020

Jednadvacetiletý Ruud se do finále dostal už loni na antuce v Houstonu, ale tehdy neuspěl. Svého otce, bývalého profesionálního tenistu Christiana, v tomto týdnu předčil hned ve dvou věcech. Zaprvé vyhrál turnaj ATP, což se jeho otci a zároveň kouči nikdy nepodařilo, a zadruhé vylepší své žebříčkové maximum o 11 příček na 34. místo, čímž se stane žebříčkově nejvýše postaveným norským tenistou v historii.

O deset let starší Sousa, který nikdy předtím na hlavním okruhu neprošel ani do čtvrtfinále, se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser a má za sebou životní turnaj. Po cestě do semifinále využil příznivého losu a do finále postoupil bez boje po odhlášení nasazené jedničky a domácí hvězdy Diega Schwartzmana, stal se tak teprve třetím portugalským finalistou na ATP v open éře. V novém vydání žebříčku bude figurovat na 107. pozici, polepší si tak o 38 míst.