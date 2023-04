Ruud v Estorilu porazil obhájce titulu Báeze. Dva zápasy po sobě vyhrál poprvé v sezoně

ATP ESTORIL - Světová pětka Casper Ruud na antukovém klání ATP 250 v Estorilu smetl argentinského obhájce titulu Sebastiána Báeze a poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě. O finále se norský favorit utká s Francouzem Quentinem Halysem, který zastavil Dominica Thiema a poprvé postoupil do semifinále turnaje ATP.

Casper Ruud si loni zahrál finále na Masters v Miami, na Roland Garros, US Open či na Turnaji mistrů a přestože dosud nevyhrál turnaj vyšší kategorie než ATP 250, jediná výhra ho dělila od postu světové jedničky.



Během zimní pauzy ale formu ztratil. Letos prohrává z pozice výrazného papírového favorita a na výhry se většinou nadře. Až tento týden v portugalském Estorilu na prvním letošním turnaji na antuce a prvním v Evropě vyhrál dva zápasy po sobě.



Po obratu nad domácím trápícím se Joaem Sousou v pátek v svém prvním letošním čtvrtfinále smetl 6-3 6-0 Argentince Sebastiána Báeze, který loni v Portugalsku slavil první triumf na okruhu ATP a letos hrál čtvrtfinále na čtvrtém z pěti turnajů na antuce.



"Dnes jsem odehrál jeden z nejlepších zápasů v sezoně. Byla tam spousta pozitivních věcí, které si chci odnést do dalších zápasů. Sebastián je hlavně na antuce velmi nebezpečný a mě se podařilo jeho sílu zkrotit," hodnotil 24letý norský tenista po své celkově 101. výhře na antuce, na které získal 8 z 9 titulů na okruhu ATP.



Ruud si o celkově 16. finále zahraje s Quentinem Halysem (h2h 1-1). 26letý Francouz ve čtvrtfinále porazil 6-1 6-4 Dominica Thiema, který v Estorilu nenavázal na svou první letošní minisérii dvou výher, a poprvé v kariéře postoupil do semifinále.



Miomir Kecmanovič porazil 7-5 6-2 španělského antukáře Bernabého Zapatu a zahraje si o druhé letošní a celkově čtvrté finále. V semifinále se 23letý Srb utká s Italem Marcem Cecchinatem (h2h 1-0), jenž zdolal 7-5 7-6 nasazenou trojku Alejandra Davidoviche ze Španělska, navázal na skalpy bývalých hráčů Top 10 Diega Schwartzmana a Fabia Fogniniho a mezi čtyřku nejlepších postoupil poprvé od května 2021