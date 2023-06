Ruud vyhrál odvetu s Jarrym. V pařížském čtvrtfinále ho čeká opět Rune

Casper Ruud dosáhl na French Open na svou teprve třetí vítěznou sérii v letošní sezoně. Šampion podniku v Estorilu a semifinalista Masters v Římě však i na pařížských antukových dvorcích pokračuje v nepřesvědčivých výkonech.

Loňský finalista začal suverénním vítězstvím nad Eliasem Ymerem, ovšem pak ztratil set s Giuliem Zeppierim i Zhizhen Zhangem a velké potíže měl také se svým posledním přemožitelem Nicolásem Jarrym. Chilanovi, který se do osmifinále majorů podíval poprvé v kariéře, nakonec po více než třech hodinách porážku z poslední generálky v Ženevě oplatil.

Nor získal úvodní tři gamy, jenže náskok brejku neudržel a od té doby se musel o postup strachovat a pomohly mu k němu hlavně chyby či špatná rozhodnutí soupeře v klíčových momentech. Po zvládnutém tie-breaku řešil komplikace v obou následujících setech, v tom druhém prohrával 1:4 a v závěrečném 2:4. V utkání trefil 10 es, ale i tak měl negativní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Ruud - Jarry

