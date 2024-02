Rybakinová na pátý pokus zdolala Samsonovovou, o titul z Abú Zabí si zahraje s Kasatkinovou

Jelena Rybakinová zahájila sezonu suverénním triumfem v Brisbane, ale na dalších dvou akcích skončila už na raketě své druhé soupeřky. Pokaždé nestačila na Rusku, ve druhém kole Australian Open neproměnila šest mečbolů proti Anně Blinkovové a neobájila loňské finále.

V Abú Zabí už však zvládla své kritické druhé vystoupení a o den později i souboj s ruskou sokyní. Navíc hodně neoblíbenou. S Ljudmilou Samsonovovou od léta 2021 prohrála všechny čtyři vzájemné zápasy, na pátý pokus ale recept na o rok starší Rusku našla.

Elena EXCITES! ✨



Rybakina defeats Samsonova in a three set thriller 6-0, 4-6, 6-2 and will face Kasatkina in the final! #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dlraaCMiz6 — wta (@WTA) February 10, 2024