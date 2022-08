S kuráží, houževnatosti i respektem k soupeři. Petkovicová na US Open odehrála poslední zápas kariéry

"Jsem ráda, že to skončilo takhle - s Belindou, s někým, koho mám ráda a vážím si ho. Taky mě těší, že jsem v posledním zápase dokázala předvést všechno, co jsem dala do celé kariéry - kuráž a houževnatost, respekt ke hře i soupeři," řekla dojatá Petkovicová.

Nejtěžší na rozhodnutí odejít bylo podle Petkovicové v posledních dnech zvládání emocí. "Posledních pět dní jsem byla úplně zničená a prakticky po každém tréninku jsem brečela," přiznala. "Tenis pořád miluju, ta vášeň ve mně pořád je. Je to spíš tělo, které už mi nedovolí dál hrát tak, jak bych chtěla, trénovat, jak bych chtěla," dodala.

Během kariéry získala rodačka z bosenské Tuzly na okruhu WTA sedm titulů ve dvouhře a jeden ve čtyřhře. Na singlovém žebříčku se dostala nejvýš na deváté místo v roce 2011. Na grandslamových turnajích bylo jejím maximem semifinále Roland Garros 2014.

Petkovic had her emotional farewell moment in front of the NY crowd after her loss to Bencic in three sets. Petkovic is set to retire after the #USOpen pic.twitter.com/mttaydJDon