S tímhle koncem jsem úplně nepočítala, říkala po berlínské jízdě Nosková

DNES, 16:30
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Lindu Noskovou úspěšné tažení na turnaji v Berlíně překvapilo. V nahrávce od WTA po finálovém triumfu nad Američankou Jessicou Pegulaovou 6:4, 4:6, 6:3 řekla, že při svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co od sebe čekat. Po zisku druhého titulu na okruhu WTA byla ráda, že ukončila také sérii přechozích tří nezdarů. "Byl to krásný týden. Užila jsem si to od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala," řekla Nosková.
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Nosková Linda
Linda Nosková s vítěznou trofejí za triumf v Berlíně (@ ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Jednadvacetiletá tenistka, která plnila v německé metropoli roli nasazené osmičky, vyhrála nedělní duel nad světovou čtyřkou a šampionkou turnaje z roku 2024 po necelých dvou hodinách. Před Pegulaovou porazila minulých kolech také Alexandru Ealaovou z Filipín, Španělku Paulu Badosaovou či Francouzku Diane Parryovou.

"Člověk nikdy neví, hlavně na prvním turnaji na trávě, co může od sebe, od soupeřek a od všech okolností kolem čekat. Jsem ráda, že jsem se vyrovnala ať už s těžkými soupeřkami, malým zraněním, které jsem měla před turnajem a také s těžkými podmínkami," uvedla Nosková.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala první titul od předloňského triumfu na turnaji v Monterrey. Druhý titul získala při své sedmé finálové účasti. V novém žebříčku WTA se poprvé posune na 10. místo a věří, že ji to povzbudí i do dalších měsíců. Travnatá část sezony bude vrcholit ve Wimbledonu, který začíná v Londýně 29. června.

"Je to velice důležité. Už jsem měla za sebou pár finálových zápasů, kdy to pro mě nedopadlo úplně skvěle. Jsem ráda, že jsem celý týden a hlavně na tomto povrchu, na kterém ještě nemám tolik zkušeností, zvládla," doplnila Nosková.

Vsetínská rodačka vše navíc podtrhla i vítězným tažením ve čtyřhře. V pondělí zvládl česko-ruský pár semifinále a později i boj o titul, ve kterém si hladce poradil s Italkou Sarou Erraniovou a brněnskou rodačkou Američankou Nicole Melicharovou-Martinezovou 6:2, 6:4.

Jeden titul nestačí. Rozjetá Nosková triumfovala v Berlíně i ve čtyřhře

Pavel Novotný, ČTK
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