S tímhle koncem jsem úplně nepočítala, říkala po berlínské jízdě Nosková
Jednadvacetiletá tenistka, která plnila v německé metropoli roli nasazené osmičky, vyhrála nedělní duel nad světovou čtyřkou a šampionkou turnaje z roku 2024 po necelých dvou hodinách. Před Pegulaovou porazila minulých kolech také Alexandru Ealaovou z Filipín, Španělku Paulu Badosaovou či Francouzku Diane Parryovou.
"Člověk nikdy neví, hlavně na prvním turnaji na trávě, co může od sebe, od soupeřek a od všech okolností kolem čekat. Jsem ráda, že jsem se vyrovnala ať už s těžkými soupeřkami, malým zraněním, které jsem měla před turnajem a také s těžkými podmínkami," uvedla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala první titul od předloňského triumfu na turnaji v Monterrey. Druhý titul získala při své sedmé finálové účasti. V novém žebříčku WTA se poprvé posune na 10. místo a věří, že ji to povzbudí i do dalších měsíců. Travnatá část sezony bude vrcholit ve Wimbledonu, který začíná v Londýně 29. června.
"Je to velice důležité. Už jsem měla za sebou pár finálových zápasů, kdy to pro mě nedopadlo úplně skvěle. Jsem ráda, že jsem celý týden a hlavně na tomto povrchu, na kterém ještě nemám tolik zkušeností, zvládla," doplnila Nosková.
Vsetínská rodačka vše navíc podtrhla i vítězným tažením ve čtyřhře. V pondělí zvládl česko-ruský pár semifinále a později i boj o titul, ve kterém si hladce poradil s Italkou Sarou Erraniovou a brněnskou rodačkou Američankou Nicole Melicharovou-Martinezovou 6:2, 6:4.
Jeden titul nestačí. Rozjetá Nosková triumfovala v Berlíně i ve čtyřhře
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