Sabalenková byla ve Wimbledonu jediný game od vyřazení, Gračovovou nakonec přetlačila až po obratu

Aryna Sabalenková prožila v úvodní půlce letošní sezony nejlepší období své kariéry. Do nového tenisového roku vstoupila 11 výhrami v řadě, na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a v následujících měsících ovládla ještě Madrid a hrála finále v Indian Wells a ve Stuttgartu.

Do Londýna však dorazila po třech zklamáních v řadě. Na poslední antukové generálce v Římě ztroskotala hned na úvod, v semifinále French Open nevyužila mečbol proti Karolíně Muchové a na své jediné přípravné akci před Wimbledonem skončila už ve druhém kole v Berlíně.

V All England Clubu začala jednoznačným vítězstvím nad Pannou Udvardyovou, ovšem v pátečním duelu s ruskou rodačkou Varvarou Gračovovou, která nově reprezentuje zemi galského kohouta, byla jediný game od šokujícího a brzkého konce na nejslavnějším turnaji.

Statistiky zápasu Sabalenková - Gračovová

Světová dvojka v úvodním dějství příliš chybovala, netrefila ani polovinu prvních servisů, vyrobila pět dvojchyb, na podání zaváhala třikrát a celkem na něm uhrála jen šest z 20 fiftýnů. Ve druhé sadě ovšem na servisu dominovala a čekala na šanci na brejk. Ta přišla až za stavu 5:5, kdy si vypracovala dokonce tři příležitosti v řadě. Tu druhou v pořadí proměnila a od té chvíle už byla jasně lepší hráčkou na kurtu.

Sabalenková startuje ve Wimbledonu popáté v kariéře. Úvodní tři účasti zakončila nejpozději ve druhém kole a předloni padla až v semifinále po bitvě s Karolínou Plíškovou. Loni se tenisového svátku kvůli válce na Ukrajině zúčastnit nemohla.

