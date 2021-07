Sabalenková i potřetí porazila Rybakinovou a je poprvé ve čtvrtfinále grandslamů

Aryna Sabalenková ve své kariéře získala už deset titulů a v žebříčku WTA je nejvýše v kariéře. Až do dnešního dne však 23letá Běloruska čekala na průlom na grandslamech. Na US Open 2018 v osmifinále prohrála s pozdější vítězkou Naomi Ósakaovou a na letošním Australian Open v té samé fázi nestačila na Serenu Williamsovou.

Dočkala se až ve Wimbledonu, kde při předchozích třech startech vyhrála jediný zápas hlavní soutěže. Světová čtyřka v dnešním osmifinále přetlačila 6-3 4-6 6-3 Jelenu Rybakinovou, kterou i potřetí porazila ve třech setech.

Aryna Sabalenka is into her 1st major quarterfinal. The No.2 seed finally breaks the Round of 16 barrier, defeating Elena Rybakina 63 46 63. A well-earned look of relief from Sabalenka after match point. Faces Jabeur for a spot in the semifinals. #Wimbledon pic.twitter.com/5Mh2QOqxLG

Sabalenková mohla tentokrát zvítězit ve dvou setech, když ve druhé sadě srovnala z 1-3 na 3-3. Brejk však nepotvrdila a Rybakinová, jež si na nedávném French Open zahrála své první grandslamové osmifinále a zároveň čtvrtfinále, si koncovku pohlídala. Poslední dějství rozhodl jediný brejk, Sabalenková utkání zakončila třemi čistými hrami v řadě.

Sabalenková zítra ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále narazí na Ons Džabúrovou. Šestadvacetiletá Tunisanka, která na generálce v Birminghamu slavila svůj první triumf na nejvyšším okruhu, ve svém premiérovém osmifinále ve Wimbledonu v úvodní sadě neudržela vedení 5-3, ale pak už Ize Šwiatekové nedala šanci, vítězku loňského French Open přehrála 5-7 6-1 6-1 a stala se první arabskou čtvrtfinalistkou Wimbledonu od roku 1974.

Džabúrová, jež po Venus Williamsové a Garbiñe Muguruzaové vyřadila už třetí grandslamovou šampionku v řadě, tak upravila svou letošní bilanci na trávě na 10-1 a vyrovnala své grandslamové maximum (Australian Open 2020). Proti Sabalenkové (H2H 1-1) zabojuje o své první semifinále na akcích velké čtyřky.

Welcome to the #Wimbledon Final Eight, Ons Jabeur



The 26yo Tunisian becomes the 1st Arab player to make quarterfinals at Wimbledon since 1974.



Her 57 61 61 win over Iga Swiatek is her 3rd consecutive win over a major champion (Muguruza, Venus).



Faces Sabalenka or Rybakina. pic.twitter.com/rj4ctB6DSr