Sabalenková končí s kanárem. Po šokujícím krachu v Paříži si nezahraje finále ani v Berlíně

DNES, 16:53
Aktuality 17
WTA BERLÍN - Aryna Sabalenková se nedočká svého prvního triumfu na travnatých kurtech ani v Berlíně, kde si nedokázala spravit chuť po šokujícím krachu na grandslamovém French Open. Světová jednička, která v předchozím kole předvedla zázračný obrat proti Nikole Bartůňkové, podlehla v semifinále 4:6, 7:6, 0:6 rivalce Jessice Pegulaové.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková se loučí porážkou s potupným kanárem (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Sabalenková – Pegulaová 4:6, 7:6, 0:6

Během pouhých pár týdnů si Sabalenková vyzkoušela pozitivní i negativní obrat. Ve čtvrtfinále nedávného French Open předvedla šokující kolaps, ztratila 10 gamů po sobě a prohrála s Dianou Šnajderovou. Ve stejné fázi v Berlíně naopak zaregistrovala zázračnou otočku ze stavu 2:6, 0:4 proti Nikole Bartůňkové.

Chuť po obrovském krachu na antukovém grandslamu si ovšem nespraví. V semifinále byla nad její síly rivalka Pegulaová, která upravila vzájemnou bilanci na 4:9 ze svého pohledu a světovou jedničku skolila.

Sabalenková v úvodním gamu na returnu nevyužila dva brejkboly, pak sama ztratila servis a ve zbytku úvodního setu tahala za jasně kratší konec. Ve druhém dějství sice neproměnila setboly a neuhájila náskok brejku, nicméně na pomoc jí přišla zhruba dvouhodinová pauza způsobená deštěm.

Před ní Sabalenková ztrácela v tie-breaku 1:3, nicméně po návratu na kurt ovládla šest z následujících sedmi bodů a vynutila si rozhodující set. V něm ale schytala potupný výprask. Pegulaové dokonce nedokázala sebrat ani jeden game a její hra se proti stabilnímu výkonu Američanky úplně rozpadla.

Ačkoli je Sabalenková naprosto zaslouženě světovou jedničkou a má na kontě hromadu triumfů včetně čtyř grandslamových, ještě nikdy nedokázala získat titul na travnatých kurtech. To je v podstatě jediná kaňka v její jinak fantastické kariéře.

Úvod sezony měla Sabalenková fenomenální. Po triumfech v Indian Wells a Miami a zkompletování Sunshine Doublu se jí však přestalo dařit. Na antuce nezapsala ani jednu semifinálovou účast a na finále čeká už skoro tři měsíce.

Pegulaová sice nemá grandslamový vavřín, ale na trávě zvládla obě předchozí finále tady předloni v Berlíně a loni v jiném německém městě v Bad Homburgu. O uhájení této neporazitelnosti bude v neděli bojovat buď s Lindou Noskovou, nebo Alexandrou Ealaovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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pantera1
20.06.2026 18:06
Tommy jedem, finále na dosah. Zkroť ten cirkus Humberto, Ceruzka už čeká ve finále. Hraješ tu skvěle, zopakuj rok 24
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paddy
20.06.2026 17:11
skvělé highlights smile
smile
https://www.youtube.com/shorts/LhO4Fd86_Rg
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PTP
20.06.2026 17:06
Mám tě rád, Jessico.
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frenkie57
20.06.2026 17:19
A budeš jí mít rád i po finále, pokud s ní Nosík prohraje? Tedy za předpokladu, že porazi Ealu?
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Salamander134-
20.06.2026 17:05
Pliskova se v zapase s Bouzkovou zranila a odhlasila se z Eastbourne....
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hanz
20.06.2026 17:04
Doufám, že se Bartůňkojc koukala, jak se to dělá.... jisté je to, že Sabýsek se i přes tu svojí palebnou sílu s trávou nikdy pořádně nesžil, takže si myslím, že žadný WB titul nebude...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
20.06.2026 17:10
Povrch je mnohem méně důležitý než celková kvalita hráče! Viz Maky, která trávu nenáviděla, dokud na ní nevyhrála GS! A Sába je nyní v takovém mentálním stavu, že na GA absolutně nemá. Na Wimblu bude ráda za ČF. Podle mě jasně končí její éra na trůnu a bude klesat. Někam třeba na no.3. Rybakině taky moc nevěřím. Mnohem víc věřím Andreevě.
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tenisman1233
20.06.2026 17:12
Andreevě to ale zabere dost času,nejdřív tak za rok.
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hanz
20.06.2026 17:19
Andreeva je vracečka, ta nemá serv ani palebnou sílu ...
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tenisman1233
20.06.2026 17:20
To asi jí asi nikdy neviděl hrát.
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frenkie57
20.06.2026 17:22
Sysel a vracečka?
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Diabolique
20.06.2026 17:59
Sysel je hroznej, toho porazi i zranena Katka Siniakova.
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pantera1
20.06.2026 18:04
Vy jste opilí, nebo jste ji nikdy neviděli hrát? Teď vyhrála GS.
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hanz
20.06.2026 18:08
Ano, už je to pojmenováno na JŮTŮBKO ... vítězka s nejslabějšíma tenistkama, který kdy budoucí vítězka GS, porazila...
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pantera1
20.06.2026 18:13
Tak má vyhraný dvě Masters a další tituly a je jí 19, takže asi ták. Co by za to teď daly naše holky.
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 17:50
Teď ta její zbytečná prohra sere o to víc.
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aligo
20.06.2026 16:56
A to mohla dostat kanára už včera, kdyby to Nikol udržela
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Ela-fon-isi
20.06.2026 17:16
Bohužel se včera hroutila v začátku, pak najela na turbo.
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