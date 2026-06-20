Sabalenková končí s kanárem. Po šokujícím krachu v Paříži si nezahraje finále ani v Berlíně
Sabalenková – Pegulaová 4:6, 7:6, 0:6
Během pouhých pár týdnů si Sabalenková vyzkoušela pozitivní i negativní obrat. Ve čtvrtfinále nedávného French Open předvedla šokující kolaps, ztratila 10 gamů po sobě a prohrála s Dianou Šnajderovou. Ve stejné fázi v Berlíně naopak zaregistrovala zázračnou otočku ze stavu 2:6, 0:4 proti Nikole Bartůňkové.
Chuť po obrovském krachu na antukovém grandslamu si ovšem nespraví. V semifinále byla nad její síly rivalka Pegulaová, která upravila vzájemnou bilanci na 4:9 ze svého pohledu a světovou jedničku skolila.
Sabalenková v úvodním gamu na returnu nevyužila dva brejkboly, pak sama ztratila servis a ve zbytku úvodního setu tahala za jasně kratší konec. Ve druhém dějství sice neproměnila setboly a neuhájila náskok brejku, nicméně na pomoc jí přišla zhruba dvouhodinová pauza způsobená deštěm.
Před ní Sabalenková ztrácela v tie-breaku 1:3, nicméně po návratu na kurt ovládla šest z následujících sedmi bodů a vynutila si rozhodující set. V něm ale schytala potupný výprask. Pegulaové dokonce nedokázala sebrat ani jeden game a její hra se proti stabilnímu výkonu Američanky úplně rozpadla.
Ačkoli je Sabalenková naprosto zaslouženě světovou jedničkou a má na kontě hromadu triumfů včetně čtyř grandslamových, ještě nikdy nedokázala získat titul na travnatých kurtech. To je v podstatě jediná kaňka v její jinak fantastické kariéře.
Úvod sezony měla Sabalenková fenomenální. Po triumfech v Indian Wells a Miami a zkompletování Sunshine Doublu se jí však přestalo dařit. Na antuce nezapsala ani jednu semifinálovou účast a na finále čeká už skoro tři měsíce.
Pegulaová sice nemá grandslamový vavřín, ale na trávě zvládla obě předchozí finále tady předloni v Berlíně a loni v jiném německém městě v Bad Homburgu. O uhájení této neporazitelnosti bude v neděli bojovat buď s Lindou Noskovou, nebo Alexandrou Ealaovou.
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