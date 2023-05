Sabalenková poprvé na antuce skolila Šwiatekovou a znovu po dvou letech ovládla 'tisícovku' v Madridu

Aryna Sabalenková v úvodu roku na Australian Open získala první grandslamový titul a přemožitelku našla až po sérii třinácti vítězství. A ve skvělé sezoně pokračuje dál. Na všech sedmi letošních turnajích nechyběla ve čtvrtfinále, pětkrát to dotáhla až do finále a tři z nich přetavila v triumf.



Poprvé od lednového životního triumfu v Melbourne slaví dnes na antukovém turnaji WTA 1000 v Madridu. Ve španělské metropoli hrála popáté a zatímco v letech 2018, 2019 a 2022 vypadla hned v prvním kole, zbylé dva starty (2021 a 2023) dotáhla až na vrchol. Pokaždé po finálové výhře nad světovou jedničkou.

Statistiky zápasu

Šwiteková - Sabalenková 1 esa 5 1 dvojchyby 3 63 %

1. podání 'in' 61 %

62 %

úsp. 1. podání 63 %

59 %

úsp. 2. podání 57 %

17 winnery 32 20 nevyn. chyby 38 3/6 brejkboly 4/12 85 celkem bodů 88 čas: 2:25

V dnešním finále den po oslavě 25. narozenin našla světová dvojka recept na lídryni žebříčku Igu Šwiatekovou. O tři roky mladší Polku zdolala v odvetě za dva týdny starou porážku ve finále ve Stuttgartu po 2 hodinách a 25 minutách boje 6-3 3-6 6-3.



Aktivně hrající Sabalenková měla šanci vyhrát zápas dokonce ve dvou setech. Za stavu 6-3, 3-3 a 40-15 disponovala dvěma brejkboly, ale pak prohrála 12 ze 14 fiftýnů a rozhodnout musel třetí set.



V něm sice neudržela vedení 3-0, ale závěr zvládla lépe, byť se jí dlouho nedařilo proměnit mečbol. Souboj chtěla ukončit vlastní hrou, ale při první šanci se dostatečně nepřipravila náběh na síť a při druhé napálila míček do sítě. Při třetím mečbolu pak Šwiateková vytáhla skvělý return, ale na čtvrtý pokus už Sabalenková uspěla, duel uzavřela 32. vítězným úderem.







Sabalenková si v sedmém vzájemném duelu připsala třetí výhru. Poprvé však zvítězila mimo Turnaj mistryň a poprvé na antuce, na které v předchozích třech utkáních neuhrála ani set.



"Tohle vítězství mě udělalo extrémně šťastnou. Obzvlášť když jde o výhru proti Ize na antuce. Ona mě vždy donutí hrát na hraně mých možností. Doufám, že si letos ještě pár soubojů zopakujeme," řekla Sabalenková, jež vylepšila svou letošní bilanci na 29-4.



Sabalenková si připsala celkově 26. skalp hráčky Top 10 a od června 2018, kdy v Eastbourne slavila první výhru nad členkou elitní desítky, jich žádná jiná tenistka tolik nezaznamenala. Druhá Šwiateková jich má 24, třetí Maria Sakkariová 23.



Ve svém celkově 22. finále Sabalenková vybojovala 13. titul, přičemž vyhrát jeden turnaj podruhé v kariéře dokázala poprvé. Parádní finálovou bilanci na podnicích WTA 1000 vyšperkovala na 6-1.



Šwiateková od začátku loňské sezony prohrála na antuce teprve druhý z 29 zápasů, od Roland Garros 2020 má na oranžové drti bilanci 46-4. Z celkově 16. finále odešla teprve počtvrté jako poražená. Letos triumfovala zatím jen v Dauhá, kde jí k tomu stačilo odehrát pouze šest setů.



Světová jednička a dvojka se ve finále antukového turnaje WTA podruhé během jedné sezony střetly teprve potřetí za posledních 40 let. V minulosti se to povedlo Martině Navrátilové a Chris Evertové v roce 1984 (Amelia Island a Roland Garros) a Sereně Williamsové a Marii Šarapovové v sezoně 2013 (Stuttgartu a Roland Garros).