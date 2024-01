Sabalenková poprvé na tour neztratila game, do osmifinále suverénně prošla i Gauffová

Aryna Sabalenková vyhrála loni v Austrálii všech 11 utkání a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou. V Melbourne Parku má tak letos o motivaci postaráno. Kromě úspěšné obhajoby titulu si bude chtít spravit chuť po semifinálových nezdarech na French Open a ve Wimbledonu a také ve finále US Open. Navíc už přes osm měsíců čeká na další triumf, poslední slavila v květnu v Madridu.

Na Australian Open zatím kosí jednu soupeřku za druhou. V úvodním kole povolila jen jeden game Elle Seidelové, ve druhém jasně přehrála další náctiletou kvalifikantku Brendu Fruhvirtovou a v souboji o osmifinále zničila za necelou hodinu dvěma kanáry zkušenou Lesju Curenkovou.

Bývalá světová jednička zvítězila bez ztráty gamu teprve podruhé v kariéře. Poprvé tak učinila v roce 2015 na turnaji ITF s dotací 10 tisíc dolarů v turecké Antalyi. Finalistka generálky v Brisbane měla na kurtu jasnou převahu, jedinou brejkbolovou hrozbu odvrátila a na příjmu získala 27 z 39 bodů.

Zmíněnému brejkbolu čelila Běloruska hned v úvodním gamu a zápas by se možná ubíral alespoň trochu jiným směrem, kdyby Ukrajinka šanci proměnila. Na Australian Open došlo na výsledek 6:0, 6:0 poprvé od ročníku 2021, kdy v prvním kole takto dominovala domácí Ashleigh Bartyová.

"V minulém roce Iga (Šwiateková) vyhrála spoustu setů rozdílem 6:0. Jedním z mých cílů je se k ní přiblížit," řekla s úsměvem na kurtu Sabalenková. "Jsem moc spokojená, na jaké úrovni teď hraji. Doufám, že v tom budu pokračovat a pokusím se ještě trochu zlepšit," doplnila.

1 - The first to achieve the feat at the AO since Ashleigh Barty (R128 2021), Aryna Sabalenka has managed the first 6-0 6-0 win of her career at WTA level, with victory over Lesia Tsurenko. Steamroll.#AusOpen | @AustralianOpen @SabalenkaA @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z2dgrn6KMO — OptaAce (@OptaAce) January 19, 2024