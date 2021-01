Sabalenková přehrála i Sakkariovou a má 14. výhru v řadě. O titul se popere s Kuděrmetovovou

Aryna Sabalenková na konci loňské sezony ovládla halové podniky v Ostravě a Linci a skvělou formu si drží i po téměř dvouměsíční pauze. Dvaadvacetiletá Běloruska na úvodním letošním turnaji v Abú Zabí prošla se ztrátou jediného setu do finále.

Nasazená čtyřka a světová desítka si postupně poradila s Polonou Hercogovou, Ajlou Tomljanovičovou, Ons Džabúrovou, Jelenou Rybakinovou a dnes nedala šanci Marii Sakkariové, kterou za pouhých 62 minut přehrála 6-3 6-2 a porazila ji už počtvrté v řadě.

Sabalenková se v úvodním dějství velmi rychle dostala do vedení 5-1. Pak přišlo její jediné zaváhání na servisu, ale druhý pokus úvodní set dopodávat už nepromarnila. Na začátku druhé sady se s přemožitelkou turnajové jedničky Sofie Keninové trochu tahala, v pátém gamu jí však znovu vzala servis a odpor řecké jedničky definitivně zlomila.

Sabalenková, jež dnes trefila 22 vítězných úderů a spáchala jen osm nevynucených chyb, si tak na třetím turnaji v řadě zahraje finále. O titul bude bojovat celkově podvanácté, loni všechna tři finále vyhrála (Dauhá, Ostrava a Linec).

