Sabalenková se klaní Bartůňkové: Bude špičková hráčka, to je jisté. Málem mě porazila
Vedení 6:2, 4:0. Do té doby hrála Bartůňková naprosto neuvěřitelně a chybující Sabalenkovou vůbec nepustila do hry. Běloruská favoritka absolutně nechápala, co se na kurtu děje. Ukázala však svou obrovskou bojovnost, využila zaváhání mnohem méně zkušené Češky a do zápasu se přece jen dostala.
Mnoho tenistek by ztráta takto luxusního náskoku zlomila. Bartůňková se nicméně odmítla do posledního míče vzdát a světové jedničce zle zatápěla i ve zbytku zápasu. Nakonec po dvou hodinách a 25 minutách boje padla se Sabalenkovou 6:2, 6:7, 4:6.
"Řekla bych, že byla trochu agresivnější, než jsem očekávala. Myslela jsem si, že hraju docela agresivně a nebude schopná s tím nic moc dělat. Hrála velmi rychle a na trávě to proti ní bylo hodně těžké," uvedla Sabalenková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
A jaká je podle světové jedničky Sabalenkové budoucnost jednoho z největších českých talentů? "Bezpochyby je to budoucí špičková hráčka. To je jisté. Samozřejmě jí to bude nějakou chvíli trvat," nešetřila chválou na adresu Bartůňkové.
Pro Sabalenkovou je důkazem kvality fakt, že Bartůňková byla dlouho lepší hráčkou na kurtu a vzdorovala celý zápas. "Na začátku zápasu a skoro celý zápas ukázala, že má hru na to, aby mě porazila. Už to něco naznačuje."
Bartůňková může Berlín opouštět s hlavou vztyčenou a musíme doufat, že takto smolná porážka z obrovského vedení pro ni bude znamenat hlavně pozitivní zkušenost. Bez ohledu na smolný výsledek totiž byla kousíček od skalpu královny světového pořadí.
Ještě před dvěma roky si procházela nejhorším obdobím kariéry, když si odpykávala nešťastný a šestiměsíční dopingový trest. Tehdy ji v tenisovém světě mimo český prostor skoro nikdo neznal. Letos ale neustále stoupá žebříčkem a je schopná měřit se i s nejlepšími hráčkami světa.
Bartůňková měla na lopatě světovou jedničku
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