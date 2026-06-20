Sabalenková se klaní Bartůňkové: Bude špičková hráčka, to je jisté. Málem mě porazila

DNES, 10:30
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Nikola Bartůňková byla v pátek na trávě v Berlíně kousek od toho, aby šokovala celý tenisový svět. Talentovaná mladá česká tenistka měla na lopatě světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, která jí musela po dramatické bitvě vyseknout poklonu.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Bartůňková Nikola
Aryna Sabalenková a Nikola Bartůňková po bitvě v Berlíně (© ČTK / imago sportfotodienst / Andreas Gora)

Vedení 6:2, 4:0. Do té doby hrála Bartůňková naprosto neuvěřitelně a chybující Sabalenkovou vůbec nepustila do hry. Běloruská favoritka absolutně nechápala, co se na kurtu děje. Ukázala však svou obrovskou bojovnost, využila zaváhání mnohem méně zkušené Češky a do zápasu se přece jen dostala.

Mnoho tenistek by ztráta takto luxusního náskoku zlomila. Bartůňková se nicméně odmítla do posledního míče vzdát a světové jedničce zle zatápěla i ve zbytku zápasu. Nakonec po dvou hodinách a 25 minutách boje padla se Sabalenkovou 6:2, 6:7, 4:6.

"Řekla bych, že byla trochu agresivnější, než jsem očekávala. Myslela jsem si, že hraju docela agresivně a nebude schopná s tím nic moc dělat. Hrála velmi rychle a na trávě to proti ní bylo hodně těžké," uvedla Sabalenková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

A jaká je podle světové jedničky Sabalenkové budoucnost jednoho z největších českých talentů? "Bezpochyby je to budoucí špičková hráčka. To je jisté. Samozřejmě jí to bude nějakou chvíli trvat," nešetřila chválou na adresu Bartůňkové.

Pro Sabalenkovou je důkazem kvality fakt, že Bartůňková byla dlouho lepší hráčkou na kurtu a vzdorovala celý zápas. "Na začátku zápasu a skoro celý zápas ukázala, že má hru na to, aby mě porazila. Už to něco naznačuje."

Bartůňková může Berlín opouštět s hlavou vztyčenou a musíme doufat, že takto smolná porážka z obrovského vedení pro ni bude znamenat hlavně pozitivní zkušenost. Bez ohledu na smolný výsledek totiž byla kousíček od skalpu královny světového pořadí.

Ještě před dvěma roky si procházela nejhorším obdobím kariéry, když si odpykávala nešťastný a šestiměsíční dopingový trest. Tehdy ji v tenisovém světě mimo český prostor skoro nikdo neznal. Letos ale neustále stoupá žebříčkem a je schopná měřit se i s nejlepšími hráčkami světa.

Bartůňková měla na lopatě světovou jedničku

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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pantera1
20.06.2026 12:56
Pegulice bere první set, něco mi říká, že ona tu Sábu asi porazí
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chlebavevaju
20.06.2026 12:19
Otřepané fráze, kdyby prohrála, tak by nic o výkonu soupeřky neřekla a jen nadávala sama na sebe a opět končila s tenisem.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 12:25
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jih
20.06.2026 12:04
Kecy v kleci.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 12:19
přesně, kdyby ji opravdu porazila, tak by to bylo: hrála jsem nejhorší zápas v životě, tráva v Berlíně hrůza a soupeřka měla jen samá klika den.
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