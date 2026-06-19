Krutý konec Bartůňkové. Světovou jedničku měla na lopatě, ale luxusní náskok nedotáhla
Sabalenková – Bartůňková 2:6, 7:6, 6:4
Bartůňková vstoupila do utkání se světovou jedničkou Sabalenkovou naprosto nebojácně. Svou pestrou a zároveň agresivní hrou favoritku a majitelku čtyř grandslamových titulů trápila od začátku a vynucovala si chyby z rakety soupeřky.
O úvodní servis musela Bartůňková bojovat přes shodu, ovšem pak nastolila i díky minelám Bělorusky nečekanou dominanci. Češka získala tři hry v řadě a při vedení 4:1 měla v zádech už dva brejky.
Pražská rodačka ani na vteřinu nezaváhala. Sabalenková dál kazila, Bartůňková naopak hrála chytře i bezchybně a potvrdila i další brejk. Vládkyně žebříčku si v dalším gamu neodpustila nadávku, dostala varování a nakonec všechny čtyři setboly odvrátila.
Bartůňková se ovšem vůbec nenechala rozhodit a dál pokračovala v aktivní hře. Sabalenková za stavu 5:2 z pohledu české hráčky zahrozila dvěma brejkboly v řadě, ale naše naděje zachovala chladnou hlavu, game s přehledem otočila a po 36 minutách nadělila favoritce výprask 6:2.
Také druhý set začal z pohledu českého fanouška výborně. Sabalenková kupila chyby a nabídla tři brejkboly v řadě. Bartůňková ale ani jednu příležitost neproměnila. Po dvou dělových returnech však měla další brejkbol a Běloruska při něm zkazila forhend.
Následně se Bartůňkové podařilo skvěle vyřešit nepříjemné manko 0:30 a zvýšit vedení na 2:0. Absolutně bez respektu hrála Bartůňková i nadále. Po dalším nechytatelném returnu měla možnost odskočit i ve druhé sadě do náskoku dvou brejků, což se jí s pomocí fenomenálního prohozu skutečně podařilo.
Sabalenková se na výsledkovou tabuli ve druhém dějství dostala až po skončení pátého gamu. V ten moment se bezchybná jízda Bartůňkové zadrhla, ze stavu 30:0 si poprvé prohrála servis a dovolila soupeřce snížit na 2:4.
Bartůňková však zareagovala tím nejlepším možným způsobem. Po dalším famózním returnu se dostala k brejkbolu, měla Sabalenkovou na lopatě, ale pokus o kraťas nebyl úspěšný. Soupeřka se tak dotáhla na rozdíl jediného gamu, vrátila se zpátky do hry, a vzápětí se jí dokonce podařilo manko čtyř gamů kompletně smazat.
Česká zástupkyně se naštěstí včas vzpamatovala, srovnala na 5:5 i 6:6 a rozhodnout musel tie-break. Zkrácenou hru zahájila Bartůňková vítězným bekhendem a hned měla minibrejk, který ovšem zahodila dvojchybou. Sabalenková byla rychle zpět v plné síle a po krásném voleji vedla při výměně stran 4:2. Ve zbytku tie-breaku už Češka vzdorovat nedokázala a prohrála ho jasně 2:7.
Sabalenkovou obrovský obrat nabudil, hned v úvodu posledního setu dominovala a vypracovala si náskok 2:0. Vypadalo to už, že si favoritka zápas pohlídá, ale Bartůňková bleskově srovnala krok i skóre.
Radost však české hráčce dlouho nevydržela. Kvůli dalším chybám a aktivní hře Sabalenkové se rázem znovu ocitla v manku brejku. Bartůňková ovšem zase excelovala na returnu a po dvojchybě Sabalenkové svítilo na tabuli skóre 3:3.
Bartůňková v sedmém gamu po těsném autu Sabalenkové přežila brejkbol a vedením 4:3 dostala favoritku pod tlak. Běloruska se ale nenechala rozhodit a čistou hrou srovnala. Kritický devátý game při skóre 4:4 ovládla Sabalenková a snadno sebrala české naději servis. Měla tak možnost více než dvouhodinovou bitvu uzavřít na podání a pokračování nepřipustila, i když ji Bartůňková ještě potrápila, vynutila si shodu a padla až po třetím mečbolu.
Ačkoli Bartůňková nedokázala dotáhnout obrovské vedení a svůj nejcennější skalp si nakonec nepřipsala, může Berlín opouštět s hlavou vztyčenou. Původně měla na turnaji začít v kvalifikaci, ale nakonec dostala divokou kartu a blýskla se výhrami nad Dianou Šnajderovou a Elise Mertensovou.
Navíc hraje v posledních dnech své vůbec první profesionální zápasy na trávě a vede si výborně. Hned na první akci WTA 125 v Birminghamu se probila až do finále a dnes málem způsobila pořádný šok na podniku podstatně vyšší úrovně v Berlíně.
Pro Sabalenkovou se jedná o částečnou kompenzaci za šokující krach ve čtvrtfinále French Open proti Šnajderové, v němž prohrála z jasného vedení a ztratila deset gamů v řadě. V sobotním semifinále ji čeká rivalka a kolegyně z TOP 4 žebříčku Jessica Pegulaová.
Komentáře
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Sabalenka zahrála neskutečně v koncovce zápasu.
Pro Nikolu velké velké velké zkušenosti,v 21 letech v takové pozici ještě nebyla,zatímco Aryna už to několikrát zažila.
Nikole bych tuto porážku nevyčítal,jelikož bojovala až do posledního míče,k tomu kolapsu,nutno dodat proti komu hrála ,proti světové jedničce!!!!!!,takže bych jí to nedával za zlé.
Každopádně ukázala potenciál do budoucna,její jen 21 let a na okruhu se pohybuje ani né půl roku.
Hrala odvazne... a to ja si zase na trave cenim, ikdyz to nekdy nevyjde! Diky Niky!
takhle mají hrát i fotbalisti
Za mně parádní zápas a Nikole i přes prohru gratujuji k výbornému výkonu.
Také se moc těším.
Pojd Niky!
Pekne odvraceny BP, dobre prez shodu zavrene... takze ted akce return :-)))
No po tyci, po tyci :-) Pojd Niky!
Pojd Niky!
To by se nam nelibilo... jak jde Niky na serv... !
Jeste ze se chytla ted na servu... takovy zapas se musi dobojovat, at to dopadne jak dopadne... pojd Niky! :-)
jeden moment na saku za stavu 4:0, tenis dokaze byt v tomhle neskutecny... nic, stale jeste musi Saba vyhrat jeden set.
Saba nam zacla lepe variovat serv, takze doufejme, ze to pujde aspon do tb. Tam by se mohlo uz stat cokoliv...
Ale nastesti, jak komentator pred chvili prohlasil, dnes vidime u Bartunkove na returnu tenisovou poezii... :-) a fenomenalni praci zapesti... se rozplyva... tak ja take, hlavne aby se nam nerozplynuly brejky... jedem!