Krutý konec Bartůňkové. Světovou jedničku měla na lopatě, ale luxusní náskok nedotáhla

DNES, 18:01
Aktuality 145
WTA BERLÍN - Nikola Bartůňková byla ve čtvrtfinále na trávě v Berlíně kousek od svého největšího vítězství v kariéře. Česká tenistka ale nedotáhla obrovský náskok 6:2, 4:0 a se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou nakonec padla 6:2, 6:7, 4:6.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková prohrála bitvu se světovou jedničkou (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Sabalenková – Bartůňková 2:6, 7:6, 6:4

Bartůňková vstoupila do utkání se světovou jedničkou Sabalenkovou naprosto nebojácně. Svou pestrou a zároveň agresivní hrou favoritku a majitelku čtyř grandslamových titulů trápila od začátku a vynucovala si chyby z rakety soupeřky.

O úvodní servis musela Bartůňková bojovat přes shodu, ovšem pak nastolila i díky minelám Bělorusky nečekanou dominanci. Češka získala tři hry v řadě a při vedení 4:1 měla v zádech už dva brejky.

Pražská rodačka ani na vteřinu nezaváhala. Sabalenková dál kazila, Bartůňková naopak hrála chytře i bezchybně a potvrdila i další brejk. Vládkyně žebříčku si v dalším gamu neodpustila nadávku, dostala varování a nakonec všechny čtyři setboly odvrátila.

Bartůňková se ovšem vůbec nenechala rozhodit a dál pokračovala v aktivní hře. Sabalenková za stavu 5:2 z pohledu české hráčky zahrozila dvěma brejkboly v řadě, ale naše naděje zachovala chladnou hlavu, game s přehledem otočila a po 36 minutách nadělila favoritce výprask 6:2.

Také druhý set začal z pohledu českého fanouška výborně. Sabalenková kupila chyby a nabídla tři brejkboly v řadě. Bartůňková ale ani jednu příležitost neproměnila. Po dvou dělových returnech však měla další brejkbol a Běloruska při něm zkazila forhend.

Následně se Bartůňkové podařilo skvěle vyřešit nepříjemné manko 0:30 a zvýšit vedení na 2:0. Absolutně bez respektu hrála Bartůňková i nadále. Po dalším nechytatelném returnu měla možnost odskočit i ve druhé sadě do náskoku dvou brejků, což se jí s pomocí fenomenálního prohozu skutečně podařilo.

Sabalenková se na výsledkovou tabuli ve druhém dějství dostala až po skončení pátého gamu. V ten moment se bezchybná jízda Bartůňkové zadrhla, ze stavu 30:0 si poprvé prohrála servis a dovolila soupeřce snížit na 2:4.

Bartůňková však zareagovala tím nejlepším možným způsobem. Po dalším famózním returnu se dostala k brejkbolu, měla Sabalenkovou na lopatě, ale pokus o kraťas nebyl úspěšný. Soupeřka se tak dotáhla na rozdíl jediného gamu, vrátila se zpátky do hry, a vzápětí se jí dokonce podařilo manko čtyř gamů kompletně smazat.

Česká zástupkyně se naštěstí včas vzpamatovala, srovnala na 5:5 i 6:6 a rozhodnout musel tie-break. Zkrácenou hru zahájila Bartůňková vítězným bekhendem a hned měla minibrejk, který ovšem zahodila dvojchybou. Sabalenková byla rychle zpět v plné síle a po krásném voleji vedla při výměně stran 4:2. Ve zbytku tie-breaku už Češka vzdorovat nedokázala a prohrála ho jasně 2:7.

Sabalenkovou obrovský obrat nabudil, hned v úvodu posledního setu dominovala a vypracovala si náskok 2:0. Vypadalo to už, že si favoritka zápas pohlídá, ale Bartůňková bleskově srovnala krok i skóre.

Radost však české hráčce dlouho nevydržela. Kvůli dalším chybám a aktivní hře Sabalenkové se rázem znovu ocitla v manku brejku. Bartůňková ovšem zase excelovala na returnu a po dvojchybě Sabalenkové svítilo na tabuli skóre 3:3.

Bartůňková v sedmém gamu po těsném autu Sabalenkové přežila brejkbol a vedením 4:3 dostala favoritku pod tlak. Běloruska se ale nenechala rozhodit a čistou hrou srovnala. Kritický devátý game při skóre 4:4 ovládla Sabalenková a snadno sebrala české naději servis. Měla tak možnost více než dvouhodinovou bitvu uzavřít na podání a pokračování nepřipustila, i když ji Bartůňková ještě potrápila, vynutila si shodu a padla až po třetím mečbolu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ačkoli Bartůňková nedokázala dotáhnout obrovské vedení a svůj nejcennější skalp si nakonec nepřipsala, může Berlín opouštět s hlavou vztyčenou. Původně měla na turnaji začít v kvalifikaci, ale nakonec dostala divokou kartu a blýskla se výhrami nad Dianou Šnajderovou a Elise Mertensovou.

Navíc hraje v posledních dnech své vůbec první profesionální zápasy na trávě a vede si výborně. Hned na první akci WTA 125 v Birminghamu se probila až do finále a dnes málem způsobila pořádný šok na podniku podstatně vyšší úrovně v Berlíně.

Pro Sabalenkovou se jedná o částečnou kompenzaci za šokující krach ve čtvrtfinále French Open proti Šnajderové, v němž prohrála z jasného vedení a ztratila deset gamů v řadě. V sobotním semifinále ji čeká rivalka a kolegyně z TOP 4 žebříčku Jessica Pegulaová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

145
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tenisman1233
19.06.2026 18:11
Niki předvedla velmi dobrý výkon proti No.1,vůbec se nemusí stydět.
Sabalenka zahrála neskutečně v koncovce zápasu.
Pro Nikolu velké velké velké zkušenosti,v 21 letech v takové pozici ještě nebyla,zatímco Aryna už to několikrát zažila.
Nikole bych tuto porážku nevyčítal,jelikož bojovala až do posledního míče,k tomu kolapsu,nutno dodat proti komu hrála ,proti světové jedničce!!!!!!,takže bych jí to nedával za zlé.
Každopádně ukázala potenciál do budoucna,její jen 21 let a na okruhu se pohybuje ani né půl roku.
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hanz
19.06.2026 18:14
Možná by ty kolapsy mohl někdo spočítat... pane tommre?
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hanz
19.06.2026 18:11
A teď koukám, že se nenechal zahanbit ani Svrčina... no podívejme se, naši se předhání, kdo to pohnojí víc... včera Lehunda, dnes tihleti dvá... no každý tejden někdo...
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Serpens
19.06.2026 18:07
No, naštěstí to byla jen WTA500, tam taková prohra snad sejde z mysli.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 18:06
Dobojovano, Niky se nedala... momentum na saku... ktery otocil zapas...
Hrala odvazne... a to ja si zase na trave cenim, ikdyz to nekdy nevyjde! Diky Niky!
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aape
19.06.2026 18:08
přesně tak, až bude trochu zkušenější, tak to bude paráda, gratulace ke skvělému zápasu, jen tak dál Nikolo
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Nola
19.06.2026 18:06
To bol velmi srdnaty vykon od mladej slecny, ma velku buducnost, Amazonka sa riadne nadrela, na trave bude velmi nebezpecna, kto ju dostane v pavuciku na W sa ma na co tesit.... kolko ma cm? sa mi zdala vyssia od Amazonky, a ta ma urcite cez 180
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Diabolique
19.06.2026 18:06
182 cm
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zfloyd
19.06.2026 18:05
stejně byla Nikola boží , bojovala až do konce a donutila jedničku jít až na dřeň
takhle mají hrát i fotbalisti
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HAJ
19.06.2026 18:09
Jo, souhlas. I takkvé utkaní potřebuje, aby se z nich poučila. Bojovala az do koncr, nic nevypustula
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aape
19.06.2026 18:09
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frenkie57
19.06.2026 18:13
Problém u fotbalu je ten, že takto hrát a bojovat musí všech jedenáct, v tenise stačí jeden, max. dva.
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Ondra979
19.06.2026 18:04
do haj.lu..to nastve, zrovna vriskalenku mit takto na lopate a nic z toho
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George_Renel
19.06.2026 18:04
Konec špatný, jinak vše dobré. Sabalenka už otočila proti jiným hvězdám.
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Mac
19.06.2026 18:03
bart bez podání, bez dropshotu, a i tak dala cirkularce zabrat...
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petrulinka
19.06.2026 18:03
Ovšem tu hubu má Sabalenka strašnou. Už tak měla hubu jak žába a ještě si nechá napíchat rty. Děs. Asi se jí Nikola lekla, když si ji pořádně ve druhém setu prohlédla.
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Mac
19.06.2026 18:14
jojo, fakt v tomhle ty mladý nechápu, něco tak odpornýho nemá konkurenci, snad ještě to vyholeny obočí, posléze načmáraný... závod ve zbrojení dnešních holek je k pláči....
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chlebavevaju
19.06.2026 18:02
Bartunkova nevyhraje zápas, ve kterém vede 6:2 4:1 30:00, nad soupeřkou, která do má do té doby totálně na párku. BRAVISSIMO. Sabalenka gratulace, ukázala proč je prostě nejlepší na světě.
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frenkie57
19.06.2026 18:08
A kolik toho má odehráno ve WTA ona a kolik Sabalenka jsi v potaz vzal? Nikole rozhodně nechybí bojovnost,ale chybí jí zkušenosti, konzistence na podání a v některých momentech lepší volba úderů. To všechno vypiluje, ale chce to čas a hrát hodně zápasů na všech površích.
Za mně parádní zápas a Nikole i přes prohru gratujuji k výbornému výkonu.
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aape
19.06.2026 18:11
Takhle podobně prohrála i Serena myslím na AO s Karol zLoun...
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SpacialRecognition
19.06.2026 18:02
"Mentálně silná" se projevilo v plné kráse.
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Diabolique
19.06.2026 18:02
Skoda, ale byl to uzasnej treti set, se dvema odvracenyma matchballama, tesim se na Wimbledon!
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frenkie57
19.06.2026 18:09
Někteří tradiční stahovači kalhot už to viděli jasnou věc, nejlépe s kanárem.
Také se moc těším.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 18:00
Odvraceny MB, tak to ma byt:-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 18:01
Odvraceny 2MB :-)
Pojd Niky!
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petrulinka
19.06.2026 17:59
Nikola mohla zápas vyhrát, ovšem v momentě, kdy vedla 4:2 a měla brejkbol na 5:2, tak chtěla zkrátit míček a trefila se pouze do sítě. A od té chvíle se to otočilo. Myslím si, že kdyby vedla 5:2, už by to dala.
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hanz
19.06.2026 17:57
Tak jsem zkoukl jeden gem a je mi zcela jasný jak to probíhalo... Bartůňkovic zase bliklo na servu, naházela tam debly a posadila Sabýska na koně... klasika, další z plejády českých hrůz... ještěže jsem to neviděl celé... děkuji za strým a užívejte další projetej zápas našich
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chlebavevaju
19.06.2026 17:58
Já to celé viděl a musím říct, že dlouho ale opravdu dlouho jsem neviděl takto prohospodařené vedení. Jo počkat, vlastně minulý zápas Bartunkove.
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hanz
19.06.2026 18:03
Ano, Bartůňkojc prokázala, že v tomhle ohledu patří ke světový extratřídě, tý by nestačilo vedení ani 6:0 5:0 40:0... Ta je schopná projet cokoli... proto v rámci uchování duševního zdraví doporučuju vůbec na její zápasy nekoukat...
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Mac
19.06.2026 17:57
brutto doppio fallo, sanguinoso... ty italšti komentátoři jsou na mrtvici...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:58
:-))
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chlebavevaju
19.06.2026 17:52
Bartunkova a její nesmyslné neúspěšné dropshoty, to jí prohraje zápas.
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chlebavevaju
19.06.2026 17:56
HOTOVO, tigrica Sabalenka je zpět. Nakonec se prořve k vítězství na celém turnaji. Vidím to na finálové vítězství 2:0 nad Noskovou, která neuhraje ani set.
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chlebavevaju
19.06.2026 17:56
tygrica kaju se
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honza.khp
19.06.2026 17:50
kam se se.e českej fotbal ... tohle je bojovka
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Sinuhet1
19.06.2026 17:51
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:50
\o/\o/\o/ Servis gem doma ! \o/\o/\o/
Pekne odvraceny BP, dobre prez shodu zavrene... takze ted akce return :-)))
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Diabolique
19.06.2026 17:48
Nikola jedeeeeem!!!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:47
Sakra musi ty prvni servy lepe trefovat.... odvraceny BP... :-)
No po tyci, po tyci :-) Pojd Niky!
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frenkie57
19.06.2026 17:52
Nikolo, vzpoměň si na ty servy z prvního setu.
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frenkie57
19.06.2026 17:56
Ne a ne. První podání je prostě v tahu. To jí nakonec asi bude stát zápas.
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Sinuhet1
19.06.2026 18:06
jj, prohralo ji to na konci podani
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:56
sakra tohle budou ted na returnu horke chvile...
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hanz
19.06.2026 17:44
Prosím, Vážené, o strým, ať můžu začít hodnotit situaci... jako vždy optimisticky
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stirr
19.06.2026 17:46
Ne.
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hanz
19.06.2026 17:47
Pročpak, pane Stirre?
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chlebavevaju
19.06.2026 17:47
tipsport a jedeš
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hanz
19.06.2026 17:48
No, vsazeno mám...
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Diabolique
19.06.2026 17:47
https://www.viprow.sx/sports-tennis-online
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jir6
19.06.2026 17:43
Niky pojď do ní!!!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:42
Rebrejk \o/\o/\o/
Pojd Niky!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:41
Ted si rekla o BP peknym FH... z returnu... super !
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:40
Skoda toho lobu... prechod na sako pecka, vse ok, ale ten lob uz cisty nebyl... :-(
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stirr
19.06.2026 17:39
Jako pár blbych chyb bylo a taky první podání nefunguje ale možná to nějak uhraje..
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stirr
19.06.2026 17:44
Here we go again Nová šance na podání
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frenkie57
19.06.2026 17:38
Chtěl jsem napsat, že je Nikola zpět ve hře, ale bohužel nechodí první servis a tak zase o něj přichází. No nic, bojujme dále.
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chlebavevaju
19.06.2026 17:40
Nechodí ani druhý. https://youtu.be/k5AvHvGfvvU?si=GUa9Xp527x-rapn-
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:34
Brejk prekvapil i empajrovou, ze zapomnela na nove mice :-)))
To by se nam nelibilo... jak jde Niky na serv... !
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:39
Nove mice nepomohly... eh... uz ty 1.servisy nejsou tak dobry... jde to vic prez druhy...a to neni dobry... nic... zase brejk dole... toz treba dal bojovat na returnu :-) !!
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modra.pani
19.06.2026 17:33
Srovnáno na 2:2, Nikolo pojď!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:30
Tenis, no... jedno momentum a je po luxuse :-)
Jeste ze se chytla ted na servu... takovy zapas se musi dobojovat, at to dopadne jak dopadne... pojd Niky! :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:33
Jooooooo!!! Bojuje Niky :-) Super...
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frenkie57
19.06.2026 17:43
Nikola zase srovnala ajakým způsobem,nádhera.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:44
Nastesti odesel Sabe druhy serv v tu nej. chvili, a to slo opravdu nejakych 140... je videt z i no.1 je nervozni :-)
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frenkie57
19.06.2026 17:49
Nikola returnovala winnerem i první serv. celekm třikrát jí to tam poslala, 2x přes to druhé , pomalejší podání.
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chlebavevaju
19.06.2026 17:21
A jde se ven na zahrádku, tohle už bude nedůstojné vraždění neviňátek. Na další slavnou českou prohru není dnes nálada.
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com
19.06.2026 17:24
už je rozhodnuto.. kedlubnu mi dones
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Mony
19.06.2026 17:15
A Svrčina se opičí..
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SpacialRecognition
19.06.2026 17:14
Nikola "Jsem mentálně silná." Bartůňková
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chlebavevaju
19.06.2026 17:15
Uz jsem se chtel začít radovat, ze ma český tenis konečně mentálně silnou hračku, prvni od dob Navrátilové, ovšem ne. Bartunkova mě z toho omylu rychle vyvedla.
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Babolet
19.06.2026 17:46
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pantera1
19.06.2026 17:13
Ty mrcho zubatá, třetího setu se ti zachtělo. Niky musíš ju ve třetím sundat, ten TB už je bohužel fuč
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frenkie57
19.06.2026 17:19
Teď už to půjde těžko, Amazonka se hodila do pohody, přestala chybovat, ten TB zvládla levou zadní. Moc to nevidím, ale fandit budu ze všech sil.
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pantera1
19.06.2026 17:29
Aryna už jede v módu Metelesku Blesku . Strašná škoda, Nikola to měla skoro vyhraný, no že by to ještě otočila? To, už asi neklapne .
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Diabolique
19.06.2026 17:13
Tak treti. Zvladnem to!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:16
Uf... dfka... nervoza... eh...
jeden moment na saku za stavu 4:0, tenis dokaze byt v tomhle neskutecny... nic, stale jeste musi Saba vyhrat jeden set.
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Diabolique
19.06.2026 17:19
Jako pred pul rokem by byla Nikola hotova. Po te co predvedla proti uklizecce - vse je stale otevrene.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:23
No,... ale zacatek utekl... myslim, ze ten moment na saku mohl rozhodnout... jak to zacina utikat, tak neni jednoduche se dostat zpet do rytmu...
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Diabolique
19.06.2026 17:30
S uklizeckou to bylo horsi - 0:3 ve tretim setu proti hracce co za takovyho stavu dala Sabalence 6:0.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:37
Skoda, ze ma jeste ty propady na servgemech... verim, ze se to zmeni... ale jeste nejaky cas to vezme... na te trave to pak je fatalni...
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chlebavevaju
19.06.2026 17:12
Mohly se na tebe pět ódy, Nikolo. Mohla jsi byt zmíněna ve všech tenisových příspěvcích po celém světě a nic nebude. O tomto zápase se samozrejme mluvit bude, ale ve smyslu toho, jak parádně ho Sabalenka otočila.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:07
Je tu tb :-)
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com
19.06.2026 17:05
všichni ste tady juchali zbytečně.. Me bylo jasny, ze to Sabalenka otoci
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zfloyd
19.06.2026 17:00
V tajbrejku by mohla mít ještě šanci , ale třetí set dobře nevidím
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Diabolique
19.06.2026 17:00
Dame Sabu v tie breaku
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Diabolique
19.06.2026 16:59
Parada Nikolo!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 17:01
Dulezity servis gem... se chytit...z toho propadu...
Saba nam zacla lepe variovat serv, takze doufejme, ze to pujde aspon do tb. Tam by se mohlo uz stat cokoliv...
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Diabolique
19.06.2026 17:03
Porad je to progres. Misto 6:2 0:6 6:4 to bude v nejhorsim pripade 6:2 5:7 6:4
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zfloyd
19.06.2026 16:56
6:2 a 4:0 a nestačí to , inu je to jednička
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horska.kraslice
19.06.2026 16:56
Role se prohodily, bohužel.
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Serpens
19.06.2026 16:54
Bylo vysoce pravděpodobné, že to tak skončí, ale jinak super dnes. Hlava bude muset ještě trénovat.
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chlebavevaju
19.06.2026 16:52
1:6 6:4 6:0? Ať je to otočka se vším všudy.
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chlebavevaju
19.06.2026 16:54
Kdo promrhá vedení 4:1 30:00 si nezaslouží vyhrát. To je jak když se nedá gol v hokeji při přesilovce 5:3. Pardon.
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frenkie57
19.06.2026 16:52
Sába je zpět a asi si vynutí třetí set.
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frenkie57
19.06.2026 16:56
Sába se už dostala do pohody a hraje svojí hru. Nikola prohrála pět gemů v řadě.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:59
Jo, hlavne na servis gemech je propad... no a bohuzel i na returnu... nedari se ji to ted... lepe is cist...ale verim, ze Niky zabojuje a opet bude stale hrat odvazne... vsak ne ma co ztratit :-) Hlavne aby nakopla zpet radost :-)
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chlebavevaju
19.06.2026 16:50
Ano Nikolo, už tě poznávám. Sabalenka to ještě otočí v nádherném kurzu.
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tommr
19.06.2026 16:49
6:2 4:2 40:30. Nikola měla Sabalenku na lopatě ale vyrobila stupidní chybu při úplně zbytečném pokusu o kratas. To jí bude stát zápas ...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:51
Uz jsem mel obavy, ze nezatommrujes... ale jestli jsi neprisel s tim trochu pozde...
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tommr
19.06.2026 16:57
obávám se že teď už Sabalenku nic nezastaví. Nikola propásla jedinečnou šanci na skalp světový jedničky ...
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Mony
19.06.2026 16:47
Nedáš..dostaneš platí i tenise
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Diabolique
19.06.2026 16:47
Skoda te site, uz to mohlo byt 2:5.
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chlebavevaju
19.06.2026 16:45
Nikolo takhle to zazdít.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:45
Sakra, prvni ztrata servisu... Aryna se dostala z warningove furie... je uz klidnejsi...
Ale nastesti, jak komentator pred chvili prohlasil, dnes vidime u Bartunkove na returnu tenisovou poezii... :-) a fenomenalni praci zapesti... se rozplyva... tak ja take, hlavne aby se nam nerozplynuly brejky... jedem!
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horska.kraslice
19.06.2026 16:43
Pozor, pozor, Sabalenku to začalo bavit.
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chlebavevaju
19.06.2026 16:42
A zápletka je na světě.
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frenkie57
19.06.2026 16:37
Nikola potvrdila i druhý brejk. Je to blízko. Ale ještě se to může zadrhnout.
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frenkie57
19.06.2026 16:39
Teď odehrála Sába bezchybný gem na podání, snad jí to nenastartuje.
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pantera1
19.06.2026 16:43
Nikola si to už snad pohlídá, nesmí teď ztratit podání. Sába si sice zapomněla nabrousit zuby, ale může ještě nadělat paseku. A je to tu, snad to Nikolu nerozhodí.
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stirr
19.06.2026 16:48
No tak jak to říct
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pantera1
19.06.2026 16:54
Sába, už má srdce zase na svým místě a může to dopadnout všelijak. Doufejme, že to dopadne dobře . Už zas řve jak kráva .
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frenkie57
19.06.2026 16:48
Hmm, nastartovalo.
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zfloyd
19.06.2026 16:35
Nikola je boží , už předchozí zápas pěkně otočila
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Diabolique
19.06.2026 16:34
A vy jste se mi tu smali, kdyz jsem predikoval finale Nikola - Eala nebo Nikola - Linda
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PTP
19.06.2026 16:31
Aryna má pod sukní na kalhotách přes prdel rudý kolo, asi dostala naloženo od toho Brazilce.
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chlebavevaju
19.06.2026 16:33
Tady bych to viděl spíš obráceně, že Brazilec dostává připínákem od Sabalenky.
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PTP
19.06.2026 16:34
Tak ne kolo, ale srdce
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bardunek666
19.06.2026 16:28
Nikola bez pochyb zatím skvělý výkon. Ale myslím, že Aryna bude ten neúspěch na RG mít hodně dlouho v hlavě.
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chlebavevaju
19.06.2026 16:28
Nikola skvěle, ale něco mi říká, že Sabalenka to má trošku na háku. Každopádně výhra, o které by se mluvilo, což Bartunkove přeju.
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frenkie57
19.06.2026 16:34
Když chce mít turnaj na háku, tak se ani nemusí obtěžovat tam jezdit. Nicméně není moc koncentrovaná, to je fakt. Ale Nikola jede.
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EdinaElwes
19.06.2026 16:25
Do toho!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:24
Ted neskutecny return na bl... Niky pekne :-) prace zapesti pecka...
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frenkie57
19.06.2026 16:40
Už jí tam spadly asi 4.
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subaru
19.06.2026 16:23
Prostě když ten servis, tedy kondici, švih namakáš, tak to jde i 190. Měly by si z ní vzít vzor naše další hráčky.
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honza.khp
19.06.2026 16:18
tak i když to nedopadne tak první sada boží ... a teda že Nikola dává běžně 190 km servisy to jsem netušil
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frenkie57
19.06.2026 16:19
Ten servis jí fakt píše.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:23
Hlavne se to Niky bavi... :-) protoze me to moc bavi, takze je jedno jak to skonci... nebudu na ni vyvijet tlak a jeste na zivaku :-)
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Sinuhet1
19.06.2026 16:25
tak, tak, je to super jak hraje a i kdyby prohrala tak me to bavi Vcera jsem koukal na ten kurz 7 na Niki a rikal jsem si, kdybych sazel, Nikola na favoritky umi
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horska.kraslice
19.06.2026 16:16
Neohrožená pirátka Niki má první set! Tak neusnout na vavřínu a ještě jeden, Niki!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:16
Skvele odvracene BP, hlavne zmena servu na Tecko. Parada... :-)
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aligo
19.06.2026 16:15
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chlebavevaju
19.06.2026 16:13
Občas mi přijde, že ty chyby a především laciné chyby dělá Sabalenka schválně.
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aligo
19.06.2026 16:16
mě přijde, že ji to nebaví teď ten tenis poslední dobou...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:32
kecy... Niky hraje odvazne... hlavne skvele ovladnuta trava, bere hned po odskoku, skvela prace zapestim... Saba nema cas, casto ani nema cas regovat, na toz si pripravit tu pecku...
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aligo
19.06.2026 16:11
Teď už to tak lehce nevidím, Aryna se zvedá...
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Diabolique
19.06.2026 16:09
Je nutne po pravde uznat, ze Saba dela spoustu nevynucenych chyb. Ale Nikola se z toho jeste nepodelala a hraje dobre.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:15
Take hraje na trave jak pomocna...
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aligo
19.06.2026 16:17
3x SF Wimbledonu ... Také bych chtěl hrát jak ponocný...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:21
:-) Na ty moznosti na servisu, ktere ma... tak samozrejme slabe... porovnavam ji s ni samotnou... take se potvrzuje, ze na trave se return nesmi zanedbat :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:07
No a zivak je tady:-) Jsem tusil, ze si to Ondra nenecha ujit :-)
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Ondřej.Jirásek
19.06.2026 16:21
Tak jako tohle musím, i kdybych nechtěl
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:25
Hlavne aby se misa nedovedel ze Maruska nemela :-))
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LiJ
19.06.2026 16:06
Má v sobě kus Navrátilové.
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Otmar
19.06.2026 16:05
Zatím tedy opravdu pastva pro oči...
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Diabolique
19.06.2026 16:02
GO GO GO GO GO NIKOLA!!!
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