Sabalenková si připsala druhý bod do skupiny, Sakkariová jí pak pomohla do semifinále

TURNAJ MISTRYŇ - Aryna Sabalenková na Turnaji mistryň v texaském Fort Worth porazila 6-3 7-5 domácí Jessicu Pegulaovou a ziskem druhého bodu se přiblížila k postupu do semifinále. O pár hodin později ji do něho poslala Maria Sakkariová, jež přehrála Ons Džabúrovou a ani ve třetím vystoupení neztratila set.

Čtyřiadvacetiletá Aryna Sabalenková sebrala hned v úvodu světové trojce Jessice Pegulaové podání a stejný počin zopakovala i v sedmé hře. O čtyři roky starší Američanka sice odvrátila za stavu 2-5 čtyři setboly a snížila, vzápětí ale opět neudržela servis a o první sadu definitivně přišla. Rodačka z Buffala v ní udělala 12 nevynucených chyb.

Také ve druhém setu měla Sabalenková vývoj ve svých rukou. Přestože přišla o vedení 2-0, díky dalšímu brejku servírovala za stavu 5-3 na vítězství. Při podání ale udělala tři dvojchyby a Pegulaová dostala šanci na pokračování. Američanka přesto duel do tie-breaku nedotáhla. Ve 12. hře znovu přišla o servis a Sabalenková se mohla spokojeně usmát. Rodačka z Minsku si připsala desáté vítězství proti hráčce z první pětky v kariéře. V duelu si pomohla také pěti esy.

Sabalenková hraje na Turnaji mistryň podruhé a poprvé postoupila do semifinále. Jistotu jí dal až průběh posledního duelu ve skupině mezi Mariou Sakkariovou a Ons Džabúrovou. Řecká tenistka s již jistým postupem v zádech porazila tuniskou soupeřku 6-2 6-3 a vyřadila jí ze soutěže, zatímco Sabalenkové pomohla k postupu.

"Věřím si. Na kurtu jsem teď nebojácná a užívám si to tu," řekla po utkání Sakkariová. "Není žádným tajemstvím, jak hraju. Byla jen otázka času, než se mi začne zase dařit. Jsem ráda, že to přišlo právě tady," doplnila rodačka z Atén.

Sakkariová startuje na Turnaji mistryň podruhé a opět nechybí v semifinále. Loňské maximum se pokusí překonat proti vítězce duelu mezi Darjou Kasatkinovou a Caroline Garciaovou.

Postup do semifinále slaví ve čtyřhře Desirae Krawczyková a Demi Schuursová. Americko-nizozemský pár porazil čínské duo Yi-Fan Xu a Zhaoxuan Yang 7-6 6-3 a připojil se ve skupině Rosie Casalsové k již postupující Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové.

Krawczyková se Schuursovou vyhrály ve čtyřhře přímou bitvu o druhé postupové místo za hodinu a šestatřicet minut. V prvním setu sice dlouho proti Yi-Fan Xu a Zhaoxuan Yang ztrácely, za stavu 4-5 však zvládly prolomit servis soupeřek, načež ve zkrácené hře uspěly jasně 7-2.

Ve druhé sadě ztratily oba páry sedm úvodních servisů. Krawczykové se Schuursovou se podařilo udržet v osmé hře podání, což rozhodlo. Později při servisu soupeřek znovu uspěly a mohly slavit postup.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková prošly skupinou bez ztráty setu. S již jistým postupem do semifinále v zádech smetly 6-2 6-1 domácí dvojici Cori Gauffová a Jessica Pegulaová.

"Snažíme se hrát každý zápas naplno. Víme, jak je těžké se na tenhle turnaj dostat, takže si to tu společně užíváme. Jsem ráda, jak jsme se dnes prezentovaly," řekla Krejčíková. "Proti Gauffové a Pegulaové jsme ještě ve čtyřhře nehrály, takže to bylo zrádné. Obě jsou to vynikající singlistky a bylo nám jasné, že to nebude snadné," doplnila rodačka z Brna.

Šestadvacetileté tenistky mohou v soutěži navázat na letošní triumfy z Australian Open, Wimbledonu a US Open. TItul z Turnaje mistryň mohou obhájit jako sedmý pár v historii. "Znamenalo by to pro nás hodně, ale je to stále ještě daleko. Budeme se soustředit na každý zápas, abychom ze sebe vydaly to nejlepší, a snad zase tu krásnou trofej pozvedneme," dodala Siniaková.

Krejčíková se Siniakovou nechybí na Turnaji mistryň počtvrté v řadě a potřetí si zahrají semifinále. Při premiéře v sezoně 2018 prohrály až ve finále, o rok později vypadly ve skupině a loni triumfovaly. V roce 2020 se soutěž nekonala kvůli koronavirovým opatřením.