Sabalenková v Paříži nechodí na tiskovky. Kvůli otázkám na válku na Ukrajině se necítí bezpečně

Sabalenková vynechala tiskovou konferenci už po vítězství v třetím kole. Novináři se jí totiž opakovaně ptali i na to, jestli podporuje běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka nebo jestli odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu.

Druhá hráčka světa tehdy uvedla, že se kvůli podobným dotazům necítila bezpečně. Dodala, že na konferenci nedorazila i kvůli obavám o duševní zdraví. Místo toho se setkala jen s vybranými novináři.

"Ruští ani běloruští tenisté válku nepodporují. Jak bychom mohli? Normální lidé to nikdy podporovat nebudou," řekla Sabalenková na své poslední tiskovce.

Sabalenková zatím v Paříži neztratila ani set a ve čtvrtfinále ji čeká Elina Svitolinová. Pro pětadvacetiletou Bělorusku půjde o druhý zápas s ukrajinskou soupeřkou na turnaji, v prvním kole porazila Martu Kosťukovou. Ukrajinky po zápasech odmítají Ruskám a Běloruskám podat ruku.

Poslední tisková konference Sabalenkové na letošním French Open:

Belarusian tennis star Aryna Sabalenka responds to criticism she has received regarding the War in Ukraine:



“Nobody in this world, Russian or Belarusian athletes support the war. How can we? Normal people will never support it.” pic.twitter.com/VUwlMy10o4