Sabalenková ve Stuttgartu porazila Badosaovou a ve finále opět vyzve světovou jedničku

Světová čtyřka Aryna Sabalenková dnes ve svém prvním semifinále od loňského US Open porazila 7-6 6-4 Španělku Paulu Badosaovou, jež v pondělí vystřídá Barboru Krejčíkovou na druhém místě světového žebříčku. Poprvé od loňského května, kdy triumfovala v Madridu, tak postoupila do finále.



Ve Stuttgartu postupem do finále vyrovnala svůj loňský výsledek. Před rokem ve finále podlehla Ashleigh Bartyové a také letos bude čelit světové jedničce. Utká se s rozjetou Igou Šwiatekovou (h2h 1-1).







20letá Polka Šwiateková v dnešním semifinále proti Rusce Ljudmile Samsonovové protáhla svou vítěznou sérii už na 22 zápasů.



Přemožitelka Karolíny Plíškové z druhého kola Samsonovová ji však potrápila. První sadu vyhrála v tie-breaku a ukončila šňůru 28 vítězných setů Šwiatekové. Polská favoritka nicméně skóre otočila a po třech hodinách zvítězila 6-7 6-4 7-5.



Vítězka Roland Garros 2020 prošla do svého 8. finále, v nichž má bilanci 6-1. Po triumfech v Dauhá, Indian Wells a Miami bude útočit na čtvrtý titul za sebou.





• WTA 500 STUTTGART •

Německo, antuka / hala, 611.210 eur

sobotní výsledky (23. 04. 2022) • Dvouhra - semifinále • Šwiateková (1-Pol.) - Samsonovová (Rus.) 6-7(4) 6-4 7-5 Sabalenková (3-Běl.) - Badosaová (2-Šp.) 7-6(5) 6-4