Sabalenkovou zarmoutil odchod Kontaveitové: Ještě něco udělej, zkus jiného doktora

Finalistka předloňského Turnaje mistryň Anett Kontaveitová oznámila, že z tenisového kolotoče vystupuje kvůli chronickému zranění zad a ve Wimbledonu odehraje svůj poslední turnaj.

Zpráva překvapila a zároveň zarmoutila současnou dvojku světového žebříčku Arynu Sabalenkovou, která se nechce s odchodem své kolegyně smířit.

"Byla jsem v šoku. Nečekala jsem to. Moje první myšlenka byla 'jdi k jinému doktorovi, vyslechni si jiný názor, něco udělej. V tomhle věku přece není přirozené skončit s tenisem'," řekla pětadvacetiletá rodačka z Minsku.

"Vypadala zdravá. Jsem z toho překvapená, šokovaná a smutná. Doufám, že se rychle zotaví a neupadne do depresí. Musí být hrdá na to, co dokázala, přeji jí hodně štěstí v další kapitole života," dodala vítězka letošního Australian Open Sabalenková v Berlíně po úterním vítězném návratu na trávu.

Anett Kontaveit retiring at age 27 is truly heartbreaking.



She won 4 titles in 2021 & became the first Estonian to compete in the WTA Finals.



She reached #2 in the world in 2022.



In 2023, her body just isn’t holding up.



Let’s appreciate these players while we still can. pic.twitter.com/tUAhm5TO2J