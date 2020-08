Šafářová dělá na Prague Open přátelskou výpomoc

V době koronaviru přijela Pavljučenkovová do Česka bez svého kanadského kouče Roba Steckleyho, který dřív vedl i Šafářovou. "Nemůže přijet ani nikdo z rodiny, tak jsme se domluvily, že zaskočím v rádoby koučovské pozici," řekla bývalá světová pětka Šafářová, která je od loňského prosince matkou dcery Leontýnky.



Někdejší deblová jednička Šafářová si s Pavljučenkovovou před turnajem jednou zahrála na kurtu, sledovala ostatní tréninky a rozebíraly spolu taktiku na zápas. "Dělám jí servis, s Leontýnkou i bez Leontýnky ale trenérkou nejsem. Tím je někdo, kdo s hráčem určitou dobu pracuje," podotkla třiatřicetiletá rodačka z Brna.



Šafářové rady ale Pavljučenkovové ve dvouhře k úspěchu nepomohly a z pozice šesté nasazené prohrála s Nizozemkou Arantxou Rusovou.



Na čtyřhru by Šafářová ještě stačila

Deblové vítězka pěti grandslamů, která žije s hokejistou Tomášem Plekancem, je v současnosti především matkou. "Mateřství si užívám moc, je to čím dál větší zábava. Leontýnka je akční, leze, směje se, žvatlá. Už se nezastavím, ale zase se víc vyspím," řekla.



Kvůli dceři neuvažuje, že by se v dohledné době vydala na trenérskou dráhu. Na druhou stranu to do budoucna úplně nezavrhuje. "Na pár turnajů za rok bych to asi zvládla, ale na plný úvazek ne," řekla čtyřnásobná vítězka Fed Cupu, která byla ráda, že si mohla s Pavljučenkovovou zatrénovat. A zjistila, že na čtyřhru by ještě nejspíš stačila. "Na dvouhru už je rozdíl velký," řekla a zdůraznila, že návrat neplánuje. "Určitě neuvažuju, že bych dělala comebacky," uvedla.



Současnou situaci hráčkám nezávidí. Tenis se kvůli koronaviru nehrál pět měsíců. Nyní se turnaje rozbíhají, ale blížící se US Open někteří vynechají. "Chápu všechny, co nejedou. Doufám, že se vše vrátí do normálu, protože náš sport tím trpí."



Česko výrazně přispívá k návratu tenisu po pandemii. Aktuálně se zde hraje druhý turnaj WTA po pauze a na Spartě bude jeden ze dvou náhradních turnajů za zrušenou kvalifikaci US Open. "U nás tenis prostě frčí," řekla Šafářová.