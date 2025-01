Šalková má první skalp TOP 100. V Singapuru porazila Eriku Andrejevovou a opět zvládla start na WTA

WTA SINGAPUR – Dominika Šalková (20) i potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí půdu zvládla vstup do turnaje WTA. Na nové halové akci v Singapuru porazila ve dvou setech 75. hráčku světa Eriku Andrejevovou (20) z Ruska, připsala si premiérový skalp členky TOP 100 a navázala na úspěšně absolvovanou kvalifikaci. O premiérové čtvrtfinále si zahraje s šestou nasazenou Kolumbijkou Camilou Osoriovou (23).

Šalková – E. Andrejevová 7:6, 6:2

Vstup do sezony se Dominice Šalkové nepovedl. Na podniku ITF v Canbeře prohrála první kolo s Ipek Ozovou z Turecka a na úvod kvalifikace Australian Open nedopodávala zápas s Polkou Majou Chwalinskou, proti které dokonce nevyužila dva mečboly.

Nyní na podniku WTA 250 v Singapuru už však přešla přes tři žebříčkově lépe postavené soupeřky během tří dnů a neztratila přitom ani set. O víkendu si v kvalifikaci poradila s třicátnicemi Slovenkou Karolínou Annou Schmiedlovou i Japonkou Nao Hibinovou a v pondělí na úvod hlavní soutěže porazila 7:6, 6:2 Eriku Andrejevovou.

Famózní Dominika Šalková!



Dvacetiletá Češka si připisuje cenné vítězství na okruhu WTA poté, co na turnaji WTA 250 v Singapuru porazila hráčku elitní stovky Eriku Andreevu 7:6, 6:2. Z kvalifikace se tak probojovala už do osmifinále hlavní soutěže. pic.twitter.com/lOSwxkJUyk — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) January 27, 2025

Šalková do utkání vstoupila ziskem úvodních tří gamů. Vedla 4:1 a 30:0, jenže o náskok přišla, v 12. hře neproměnila setbol a musela do tie-breaku. V něm už po hodině hry celkově třetí setbol využila, když jí soupeřka pomohla nevynucenou chybu, několikrát praštila raketou o zem a odešla do šaten.

Česká tenistka se ale vykolejit nenechala. Také v druhé sadě si okamžitě vypracovala brejk, o který tentokrát nepřišla. Naopak přidala ještě jeden, v závěru při svém podání utekla ze stavu 0:40 a ziskem pěti bodů po sobě utkání proti sestře světové patnáctky Mirry Andrejevové ukončila.

Statistiky zápasu Dominika Šalková – Erika Andrejevová (@ Livesport / Enetpulse)

S hráčkou TOP 100 se Šalková utkala počtvrté v kariéře a poprvé ji dokázala porazit.

Šalkové se po zlomenině kotníku daří

Hlavní soutěž podniku WTA si dosud zahrála jen na domácím Livesport Prague Open a v letech 2022 i 2024 si vždy připsala po jedné výhře. Loni v červenci si ale ve druhém kole po podvrtnutí levého kotníku způsobila zlomeninu, musela vzdát a tři měsíce nehrála.

Po návratu na kurty se jí hned dařilo na halových turnajích ITF či podniku WTA 125k. Na podzim se představila na pěti akcích, pokaždé postoupila minimálně do čtvrtfinále a třikrát nechyběla v semifinále. V žebříčku figuruje na 163. místě, jejím maximem je 129. příčka.

O první čtvrtfinále na okruhu WTA si Šalková zahraje s 55. hráčkou světa Camilou Osoriovou (H2H 0:0). S o tři roky starší Kolumbijkou se střetne poprvé.

Nejvýše nasazenými nového turnaje na nejvyšším okruhu jsou Ruska Anna Kalinská, Belgičanka Elise Mertensová, Američanka Amanda Anisimovová a Číňanka Xinyu Wang.

Výsledky turnaje WTA 250 v Singapuru