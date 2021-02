Šampion Djokovič si dá delší pauzu. Trhlina v břišním svalu se mu v průběhu Australian Open zvětšila

Djokovič se zranil už ve třetím kole, v němž nakonec po pětisetové bitvě udolal bolest i Taylora Fritze. Po utkání zvažoval odstoupení, ale díky skvělé práci jeho fyzioterapeuta byla bolest snesitelná a světová jednička zvládla vítězně i následující čtyři zápasy.

Realizační tým nyní již 18násobného grandslamového šampiona byl ovšem po každém utkání připraven balit kufry a z Melbourne Parku odjet, jelikož se dle slov trenéra Gorana Ivaniševiče opravdu nejednalo o žádnou banalitu. To potvrdil i Djokovič.

"Teď ráno jsem byl na další magnetické rezonanci. Není to tak hrozné, ale čeká mě delší pauza. První magnetická rezonance (po utkání 3. kola) ukázala, že mám v břišním svalu trhlinu 1.7 cm, teď je 2.5 cm," řekl první hráč světa.

Po postupu Djokoviče do osmifinále se hodně spekulovalo o vážnosti jeho zranění a zda vůbec existuje. Ivaniševič toto považuje za neférové. "Někdo tam nahoře všechnu tuhle nespravedlnost a to, co média a lidé Novakovi dělají, vidí. Poslední dobou si toho zažil docela dost, hlavně loni, kdy byl diskvalifikován na US Open a vůbec se mu nepovedlo finále French Open."

"Pak přišlo tohle nečekané zranění. Upřímně nemůžu uvěřit tomu, že tu sedím jako člen týmu hráče, který podeváté vyhrál Australian Open. Po zápase s Fritzem šel na magnetickou rezonanci a ta odhalila natržený sval, i tak to média zpochybňovala. Všichni by si však měli uvědomit, že někteří lidé prostě bolest zvládají lépe než jiní."

Djokovič může zranění léčit v úplné pohodě, jelikož má jisté, že za dva týdny překoná rekord Rogera Federera v počtu týdnů strávených na postu světové jedničky. Po překonání švýcarského veterána se chce zaměřit na rekord v počtu grandslamových trofejí, který s 20 tituly drží právě Federer a Rafael Nadal. Do akce by se mohl vrátit v polovině března v Dubaji, kde loni nenašel přemožitele, nebo o týden později na Masters v Miami.