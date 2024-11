Šance pro Krejčíkovou. O finále Turnaje mistryň se utká s debutantkou, Gauffová vyzve Sabalenkovou

Barbora Krejčíková (28) se díky prvenství v Oranžové skupině vyhnula v semifinále papírově nejtěžší možné soupeřce a o finálovou účast se porve s rozjetou debutantkou Qinwen Zheng (22). Druhý semifinálový souboj obstarají Coco Gauffová (20) a světová jednička a úřadující šampionka obou hardových grandslamů Aryna Sabalenková (26).

Krejčíková – Qinwen Zheng | 16:00 SEČ

Barbora Krejčíková vstoupila do Turnaje mistryň smolnou porážkou s Igou Šwiatekovou, když nedotáhla náskok setu a dvou brejků. Osmadvacetiletá Češka ale v následujících dvou zápasech excelovala, oba vyhrála ve dvou setech a obhájkyni titulu ze závěrečného vrcholu sezony vyřadila.

Úřadující wimbledonská šampionka si poradila s Jessicou Pegulaovou i Coco Gauffovou a slavila své první skalpy TOP 10 na betonech od loňského února, kdy kralovala v Dubaji. Zatímco ve čtyřhře na Turnaji mistryň už triumfovala, ve dvouhře se v minulosti představila jen v roce 2021 a prohrála všechny tři duely ve skupině.

Před cestou do Rijádu ztroskotala na osmi z 15 letošních turnajů hned na první soupeřce. Na Turnaji mistryň startuje díky novému pravidlu, které umožňuje účast úřadující vítězce grandslamu umístěné v TOP 20 hodnocení sezony. V pátek ji čeká teprve druhé semifinále v tomto roce.

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Turnaj mistryň (semifinále)

Bilance: 21:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na betonech: 9:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 15:19)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 13:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Krejčíková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (2. kolo), Wuhan (2. kolo), Ningbo (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Šwiateková (6:4, 5:7, 2:6), Pegulaová (6:3, 6:3), Gauffová (7:5, 6:4)

Také Qinwen Zheng začala Turnaj mistryň porážkou s vícenásobnou grandslamovou šampionkou a pak nastartovala parádní jízdu. Svůj debut zahájila hladkou prohrou 3:6, 4:6 s Arynou Sabalenkovou, ovšem poté porazila ve třech setech Jelenu Rybakinovou a smetla 6:1, 6:1 Jasmine Paoliniovou.

Dva ze svých šesti kariérních skalpů TOP 5 zapsala 22letá Číňanka na probíhající akci. Od poloviny července má famózní bilanci 30:5, která zahrnuje úspěšnou obhajobu v Palermu, historickou zlatou medaili z olympiády v Paříži a prvenství na pětistovce v japonském Tokiu.

Ještě k tomu v letošní sezoně zaregistrovala finále na grandslamovém Australian Open a ve Wuhanu, semifinále v Pekingu a už 51 vítězství napříč všemi úrovněmi. Nyní absolvuje své 13. kariérní semifinále na nejvyšším okruhu, v minulosti uspěla v devíti z 12 případů.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport / Enetpulse)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, OH Paříž, Palermo (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Tokio (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Bilance: 51:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 31:11

Bilance proti hráčkám TOP 20: 7:7 (kariérní 21:27)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 9:3)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále), Tokio (triumf)

Cesta turnajem: Sabalenková (3:6, 4:6), Rybakinová (7:6, 3:6, 6:1), Paoliniová (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Krejčíková prohrává 0:1. V jediném předchozím souboji loni ve finále pětistovky v Zhengzhou měla Číňanka výhodu domácího prostředí a vyhrála po obratu z manka setu. Krejčíková zapsala tři skalpy TOP 10 na jednom turnaji pouze loni v Dubaji. Kurzovou favoritkou je Zheng.

Sabalenková – Gauffová | 17:30 SEČ

Aryna Sabalenková sice v posledním zápase skupiny prohrála 4:6, 6:3, 1:6 s Jelenou Rybakinovou, ale už měla jisté první místo ve skupině a třetím rokem po sobě si zahraje semifinále Turnaje mistryň. V předchozích duelech porazila ve dvou setech Qinwen Zheng i Jasmine Paoliniovou.

Šestadvacetiletá Běloruska si bilancí 2:1 ve skupině zajistila, že poprvé v kariéře přezimuje na postu světové jedničky. Už druhou sezonu po sobě zakončí s více než 55 výhrami, ovšem v té probíhající dominuje na tvrdých površích a ovládla oba grandslamy hrané na betonech.

Od poloviny srpna zvládla 22 z 24 duelů, což zahrnuje triumfy v Cincinnati, na US Open a ve Wuhanu. Nasazená jednička má letos vynikající bilanci 7:1 v semifinálových utkáních, což je její nejlepší úspěšnost v rámci jedné sezony. Prohrála pouze s Marií Bouzkovou ve Washingtonu.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na betonech: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 56:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 40:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 11:5 (kariérní 40:36)

Bilance v semifinále: 7:1 (kariérní 31:17)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 8:7

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (triumf)

Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:3, 6:4), Paoliniová (6:3, 7:5), Rybakinová (4:6, 6:3, 1:6)

Coco Gauffová nestačila v posledním zápase skupinové fáze 5:7, 4:6 na Barboru Krejčíkovou, přišla o první místo a bude se muset v semifinále vypořádat s na papíře těžší soupeřkou. Postup do semifinále si zajistila už po dvousetových výhrách nad Jessicou Pegulaovou a Igou Šwiatekovou.

Zejména hladké vítězství nad Šwiatekovou muselo být velkou satisfakcí, protože s Polkou prohrála 11 z předchozích 12 duelů. Už během nedávné sezony asijských betonů se ohromně zlepšila, když zapsala v Pekingu svůj první triumf od lednového Aucklandu a uhrála semifinále ve Wuhanu.

V minulosti se probojovala do semifinále Turnaje mistryň pouze loni a získala v něm jen tři gamy proti Pegulaové. Dvacetileté Američance se už nějakou dobu v semifinále nedaří, prohrála šest z posledních sedmi a každý nezdar zapsala proti někomu z TOP 10 světového pořadí.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Auckland (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Peking, Auckland (triumf)

Bilance: 52:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 33:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:6 (kariérní 21:29)

Bilance v semifinále: 2:6 (kariérní 9:15)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Peking (triumf), Wuhan (semifinále)

Cesta turnajem: Pegulaová (6:3, 6:2), Šwiateková (6:3, 6:4), Krejčíková (5:7, 4:6)

Vzájemná bilance: 4:4. Sabalenková vyhrála oba letošní souboje a i potřetí se v této sezoně potkávají v semifinálové fázi. Na Australian Open potřebovala Běloruska tie-break a ve Wuhanu zvítězila až ve třech setech. Aktuální světová jednička, která hrála předloni na Turnaji mistryň finále, je favoritkou.

Páteční program

CENTER COURT (od 13:30 SEČ)

1. Melicharová-Martinezová/Perezová (6-USA/Austr.) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)

2. Krejčíková (8-ČR) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve v 16:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Gauffová (3-USA)

4. Siniaková/Townsendová (8-ČR/USA) - H. Chan/V. Kuděrmetovová (7-Tchaj-wan/-)

Přehled dvouhry | Přehled čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.