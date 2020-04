Sandgren: Pokud Čína virus uměle vytvořila, pak už tam nikdy nebudu hrát

Čína před měsícem obvinila USA, že do nejlidnatější země světa virus přivezla a vypustila. Spojené státy se teď snaží zjistit, zda virus pochází z laboratoře v čínském Wuhanu, odkud se nákaza rozšířila do celého světa, přičemž právě Spojené státy jsou nejvíce zasaženou zemí světa. Původ viru je stále záhadou a existuje hned několik teorií jeho vzniku.

Zmíněný článek americké televizní stanice Fox News hovoří o tom, že virus byl vytvořen v laboratoři v čínském Wuhanu, ne však jako biologická zbraň, nýbrž jako pokus o to ukázat, že Číňané dokážou bojovat s viry minimálně stejně dobře jako USA. Pacient nula měl údajně pracovat právě v laboratoři a poté nákazu rozšířit přímo ve Wuhanu.

Článek na sociálních sítích sdílel americký tenista Sandgren s komentářem: "Pokud je tohle pravda, tak už mě v Číně nikdy hrát neuvidíte."

Not that it means much, but if this is indeed true you won’t see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK