Šarapovová potěšila fanoušky a zveřejnila své telefonní číslo. "Napište mi."

Dvaatřicetiletá Šarapovová na konci února oznámila konec své velmi úspěšné kariéry. Na sociálních sítích má ruská kráska obrovský počet fanoušků a stále je s nimi v kontaktu. Obzvláště během koronavirové krize, která paralyzovala celý svět. Se 150 z nich nedávno uspořádala videokonferenci a tentokrát zašla ještě dále, když zveřejnila své telefonní číslo a vyzvala své příznivce, aby ji kontaktovali.

"Ahoj všichni! Snažím se najít způsob, jak být s vámi všemi v kontaktu, protože v minulém týdnu jsem se 150 z vás měla skvělou videokonferenci. Líbilo se mi to a chci s vámi být v kontaktu ještě víc. Je to kvůli tomu, že jsme teď všichni separovaní a fyzicky odloučeni od ostatních," řekla ve videu.

Pětinásobná grandslamová šampionka následně začala nabádat fanoušky, aby jí napsali, jak se jim v této těžké době daří a co si myslí. "A to přímo na tenhle telefon, který teď držím v ruce a nahrávám se s ním. Prosím, napište mi a očekávejte odpověď."

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS