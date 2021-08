Šarífová v Kluži neztratila set ani s Buzarnescuovou a jako první Egypťanka postoupila do finále turnaje WTA

Majar Šarífová v hlavní soutěži turnajů WTA nikdy nevyhrála dva zápasy po sobě, tento týden na antuce v rumunské Kluži však neztratila se čtyřmi soupeřkami ani set a postupem do finále znovu vylepšila historický zápis egyptských hráček. Zároveň se jako první Egypťanka posune do Top 100 světového žebříčku.

Pětadvacetiletá rodačka z Káhiry, jež se v Rumunsku postarala o průlom už postupem do čtvrtfinále, prošla do nedělního finále po vítězství 7-6 6-4 nad domácí Mihaelou Buzarnescuovou. Rumunka nedokázala navázat na včerejší skalp Kristýna Plíškové.

O titul se Šarífová se utká s druhou nasazenou Andreou Petkovicovou z Německa. Někdejší světová devítka dnes nejprve úspěšně dotáhla dohrávku v pátek přerušeného čtvrtfinále s Australankou Seone Mendezovou, v semifinále, které si zahrála potřetí během tří týdnů, pak přešla přes srbskou kvalifikantku Aleksandru Kruničovou 6-4 6-2.

33letá Petkovicová bude v Kluži usilovat o sedmý titul na okruhu WTA. Letos už si jednou finále zahrála, v červenci v Hamburku ale na trofej nedosáhla. Naposledy aktuálně 91. hráčka světa triumfovala před šesti a půl lety v hale v Antverpách.

Šarífová si už dnes zahrála poprvé ve finále čtyřhry, na titul ale s Polkou Katarzynou Piterovou nedosáhly. Šampionkami se staly Ruska Natela Dzalamidzeová se Slovinkou Kajou Juvanovou.