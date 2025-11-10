Sázka ve Wimbledonu všechno změnila. Sinner o nejpřínosnějšího člena týmu nepřijde

Jannik Sinner (24) zaznamenal za poslední tři roky obrovské zlepšení a spolu se svým rivalem Carlosem Alcarazem dominují mužskému okruhu. Majitel čtyř grandslamových titulů za svůj progres vděčí z velké části svému druhému kouči Darrenu Cahillovi, s kterým se měl původně po této sezoně rozejít. Oba však po Wimbledonu naznačili, že by jejich spolupráce mohla pokračovat. "Chtěl bych s ním strávit ještě jeden rok," potvrdil nyní Ital a známý australský trenér jeho návrh přijal.
Sinner bude s Cahillem spolupracovat i v roce 2026 (@ Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sinner udělal velký krok k udržení Cahilla letos ve Wimbledonu, kde spolu uzavřeli sázku. Ital poté travnatý grandslam ovládl a vyhrál tím i sázku. Rozhodnutí, zda Australan zůstane v týmu bylo tedy na něm. "Před finále jsme se vsadili. Řekl jsem mu: ‚Když zítra vyhraju, můžu se rozhodnout, jestli zůstaneš do konce roku, nebo ne.‘ Teď je volba na mně!"

"Chtěl bych s ním strávit ještě jeden rok. Je pro mě víc než jen trenér; je jako otcovská postava, která drží tým pohromadě, zvláště když se věci nedaří dokonale," potvrdil nyní Sinner svůj zájem o pokračování spolupráce. "Byl zásadní pro můj růst," dodal.

Na to Cahill reagoval naprosto jasně. "Držím své slovo. Moje budoucnost je v jeho rukou – pokud chce, abych zůstal, udělám to," odkázal na wimbledonskou sázku a potvrdil tak, že bude členem týmu světové dvojky i příští rok i přesto, že s ním nebude cestovat na každý turnaj jako doposud.

Sinner přizval Cahilla, který dříve koučoval třeba Lleytona Hewitta nebo Andreho Agassiho, už v roce 2023 a jejich spolupráce se už brzy ukázala jako velmi úspěšná. Ital pod jeho vedením došel do svého prvního grandslamového semifinále ve Wimbledonu a následně získal premiérový titul na Masters v Torontu.

Jejich cíle byly ale mnohem vyšší, a i ty se později naplnily. Ze Sinnera se stal čtyřnásobný grandslamový šampion, první hráč světa a nejkonzistentnější tenista současnosti. Mimo sportovních úspěchů mu Cahill pomohl i se zvládnutím těžkých situací, především dopingové kauzy.

Už na začátku roku se ale známý australský trenér nechal slyšet, že svému svěřenci předal vše, co mohl a jejich cesty už by se měly rozdělit. "Přesvědčit ho, aby zůstal, bude pro mě zatím největší výzva," reagoval Sinner, který o svého druhého trenéra nechtěl přijít. Podle něj se totiž s jeho hlavním koučem Simonem Vagnozzim skvěle doplňují, čemuž odpovídají i výsledky.

Cahill potvrzení spolupráce stvrdil i vyjádřením ohledně přípravy na další sezonu "Jako jeho trenéři máme mnoho povinností, jednou z nich je, aby ve věku 28-30 let dosáhl svého výkonnostního vrcholu. Letos budeme mít o dva týdny více na trénink, kvůli absenci Davis Cupu a také tomu, že Australian Open začíná o týden později."

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
FedError
10.11.2025 14:33
Reagovat
PTP
10.11.2025 13:42
Netrénoval taky Simonu Halepovou? Darren to zkrátka umí vyhonit až na vrchol a hlavně žádnej doping!
Reagovat

