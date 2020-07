Schmiedlová porazila Bencicovou i Kužmovou a ovládla Privatbanka Open v Bratislavě

Privatbanka Open byl druhým dílem série turnajů Peugeot Tennis Tour, ze kterých si tenisté odváží finanční prémie i body do speciálního žebříčku.



Soutěž žen nečekaně ovládla Karolína Schmiedlová. 25letá Slovenka sice minulý víkend na Poháru přátelství proti českým tenistkám podala slabé výkony a hladce prohrála s Markétou Vondroušovou i Terezou Martincovou, ale tento týden ve čtyřech utkáních nenašla přemožitelku.



Schmiedlová nejprve potvrdila roli favoritky proti Anice Jaškové i Vivien Juhaszové a zajistila si tím semifinále proti Belindě Bencicové. S jedinou zahraniční hráčkou v soutěži před měsícem utrpěla debakl na Bratislava Open, v sobotu ale světovou osmičku porazila 6-3 1-6 6-3 a porážku jí nečekaně oplatila.



V dnešním finále aktuálně až 179. hráčka světa Schmiedlová prodala nabyté sebevědomí a poradila si i s druhou nasazenou krajankou Viktórií Kužmovou. Slovenskou jedničku porazila po obratu 3-6 6-3 6-4 a mohla se radovat z cenného triumfu.



"Nezačala jsem dobře, ale postupně jsem dokázala dostat Viki pod tlak, což byl klíč k obratu.Na konci záýpasu jsem hrála opravdu dobře, s výkonem jsem moc spokojená," pochvalovala si Schmiedlová, které psychicky pomohl skalp Bencicové.



"Dodalo mi to křídla. Do finále jsem dnes nastoupila s mnohem vyšším sebevěvomím. Hrála jsem odvážně, víc jsem riskovala a padalo mi to do kurtu. Nebyla jsem nervózní a zápas jsem si užívala. Tenhle titul je příjemné náplast na nepodařené zápasy fedcupových týmů proti Česku," dodala bývalá 26. hráčka světa Schmiedlová.



Překvapivého vítěze má i turnaj mužů. Stal se jím dvaadvacetiletý Alex Molčan, hráč z chvostu třetí světové stovky. V včerejším semifinále vyřadil slovenskou jedničku Andreje Martina a v dnešním finále zdolal 3-6 6-4 6-4 svého vrstevníka Lukáše Kleina., přestože ve třetím setu prohrával 1-4.



"Ani za toho stavu 1-4 jsem nesložil zbraně a bojoval jsem až do konce o každý míček. Potvrdilo se, že v třísetových zápasech mám dobrou bilanci, tyhle zápasy mi sedí. Vděčím za to mému kondičnímu trenérovi. Během koronavirové pauzy jsem makal na fyzičce a teď se to vyplácí," komentoval Molčan.



Molčan oplatil Kleinovi porážku z předchozího finále na Bratislava Open a vzápětí spolu vyhráli i soutěž deblistů.

• PRIVATBANKA OPEN •

Bratislava / Slovensko, antuka

nedělní výsledky (12. 07. 2020) ŽENY • Dvouhra - finále • Schmiedlová (3-SR) - Kužmová (2-SR) 3-6 6-3 6-4 • Čtyřhra - finále • Mihalíková/Škamlová (SR) - Bencicová/Jašková (Švýc./SR) 6-1 7-5

MUŽI • Dvouhra - finále • Molčan (4-SR)- Klein (5-SR) 3-6 6-4 6-4 • Čtyřhra - finále • Klein/Molčan (SR) - Fekete/Minárim (SR) 6-2 6-1