Schwartzman v Paříži smetl Davidoviche Fokinu a od Turnaje mistrů ho dělí jediné vítězství

Diego Schwartzman teď prožívá nejlepší období své kariéry. Na antuce v Římě si poprvé zahrál finále Masters, na French Open premiérové semifinále na grandslamech, na halové akci v kolínské Lanxess Areně až ve finále nestačil na Alexandera Zvereva a skvěle si zatím vede i na Masters v Paříži, kde si může sám vybojovat premiérovou letenku na Turnaj mistrů.

Osmadvacetiletého Argentince po skalpech Richarda Gasqueta a Alejandra Davidoviche Fokiny od premiéry na akci pro osm nejlepších tenistů sezony v Londýně dělí jediné vítězství.

Schwartzman se dnes znovu po dvou týdnech potkal s Davidovichem Fokinou. Zatímco v kolínské hale prohrával 2-6 2-5 a jeho soupeř měl třikrát možnost utkání dopodávat, a dokonce měl mečbol, v hale Bercy měl po maratonském úvodním gamu jasně navrch šestý nasazený a za pouhou hodinu hry zvítězil dvakrát 6-1.

Ve čtvrtfinále se Schwartzman utká s Daniilem Medveděvem, s nímž prohrál všechny tři předchozí duely. Ruský tenista s Alexem de Minaurem sice ztratil úvodní sadu, ale v dalších dvou dominoval, zvítězil 5-7 6-2 6-2 a s Australanem vyhrál i třetí vzájemný souboj. Zítra zabojuje o své teprve druhé letošní semifinále, první na akcích ATP.

I kdyby Schwartzman ve svém prvním čtvrtfinále na pařížském Masters proti Medveděvovi zítra neuspěl, má start v Londýně takřka jistý. Ve hře už je totiž pouze Pablo Carreño, Španěl by však musel celý turnaj vyhrát a ještě v příštím týdnu dojít do závěrečných kol na menší akci v Sofii.

