Schwartzman v pětihodinovém maratónu udolal Thiema a v Paříži je poprvé v semifinále grandslamu!

Diego Schwartzman se po koronavirové pauze nevrátil v nijak oslnivé formě. Až na antukovém Masters v Římě poprvé vyhrál dva zápasy po sobě a nastartoval svou zřejmě životní formu.



Na 10. pokus porazil Rafaela Nadala a na 18. pokus si připsal premiérový skalp člena Big 3. V italské metropoli to nakonec dotáhl až do svého největšího finále a nyní prožívá i svůj nejpovedenější grandslam.



Na French Open se 28letý Argentinec dostal bez ztráty setu počtvrté v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje a dnes vybojoval své premiérové semifinále. V boji o něj udolal až po 5 hodinách a 8 minutách 7-6 5-7 6-7 7-6 6-2 finalistu posledních dvou ročníků Dominica Thiema.



Zápas nabídl velmi vyrovnanou bitvu. Schwartzman získal první set v tie-breaku a ve druhém byl za stavu 5-4 třikrát dva míčky od vedení 2-0, ale k setbolu se nedostal. Ve třetím setu argentinský tenista vedl 5-3, ale servis neudržel, vzápětí nevyužil setbol a prohrával 1-2.



Ve čtvrté sadě Schwartzman nevyužil za stavu 5-4 a 40-0 tři setboly a málem toho litoval. Celkem třikrát byl pouhé dva body od porážky, ovšem mečbolu čelit nemusel a vynutil si pátý set. V něm Thiemovi došly síly předvádět útočnou hru a o rok starší Argentinec toho využil.



"Byl jsem tak nervózní, protože jsem dneska cítil šanci. Na konci jsem si zasloužil vyhrát," komentoval Schwartzman, jenž se v pondělí stane poprvé hráčem Top 10.



"Dominic je teď jedním z nejlepších hráčů na světě. Vyhrál poslední grandslam, tady byl dvakrát ve finále... Je to můj přítel, hodně ho respektuju. Proto byl pro mě tenhle zápas tak moc důležitý," dodal jeden z nejmenších hráčů na okruhu.



Thiem před třemi týdny v New Yorku dobyl US Open a získal premiérový grandslamový titul. V Paříži čtyři roky nechyběl v semifinále a poslední dva ročníky pro něj skončily až finálovou porážkou, letos však vypadl dříve.



"Byla to skutečná jízda na horské dráze. Samozřejmě se teď cítím prázdný a zklamaný, ale nemám si co vyčítat. A z Diega mám radost. Prohrát s přítelem bolí o trochu míň," řekl Thiem.



"Poprvé v životě jsem odehrál zápas, který trval pět hodin. Mám toho dost, fyzicky i psychicky jsem na hraně. Diego byl lepší a zaslouženě vyhrál. S letošní sezónou jsem ale hodně spokojený. Toužil jsem vyhrát grandslam a to se mi podařilo," dodal rakouský tenista.







Schwartzman má nyní dva volné dny na regeneraci před pátečním semifinále. V boji o celkově 10. finále vyzve dvanáctinásobného šampiona Rafaela Nadala, kterého zaskočil před třemi týdny v Římě, nebo italského mladíka Jannika Sinnera. Ti nastoupili ke čtvrtfinálovému duelu až v 22:35 SELČ.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

úterní výsledky (06. 10. 2020) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • 22:35 | Nadal (2-Šp.) - Sinner (It.) Schwartzman (12-Arg.) - Thiem (3-Rak.) 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2