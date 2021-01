Sebastian Korda v Delray Beach vyřadil Paula a poprvé postoupil do čtvrtfinále

Sebastian Korda na konci loňské sezony v německém Eckentalu získal první titul z challengeru a nyní v úvodu sezony 2021 prodloužil svou neporazitelnost už na sedm utkání.



Poslední výhru přidal v sobotu večer v Delray Beach, kde zdolal 4-6 6-3 6-2 pátého nasazeného Tommyho Paula, navázal na výhru nad Korejcem Woo Kwon Soonem a poprvé postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP.



Paulovi odvrátil devět z jedenácti brejkbolů, sám využil pět ze šesti a nezastavily ho ani potíže s levým kolenem, které si nechal po prvním setu ošetřit.



Dvacetiletý Američan startuje na turnaji ATP popáté v kariéře. První tři pokusy pro něj skončily vždy v prvním kole, loni na Roland Garros se díky prvním třem výhrám dostal až do osmifinále.



Kordův otec, bývalý druhý hráč světového žebříčku a vítěz Australian Open z roku 1998, hrál turnaj v Delray Beach dvakrát v letech 1997 a 1999, ale mezi poslední osmičku se nedostal.



"Je to pro mě hodně zvláštní. Když jsem tady hrál naposledy, vyhrál jsem turnaj osmnáctek, takže mám na to dobré vzpomínky," řekl Sebastian Korda, kterému pomáhá s kondiční přípravou Marek Všetíček a rady dostává i od Radka Štěpánka.



Ve svém prvním čtvrtfinále 119. hráč světa Korda vyzve čtyřnásobného semifinalistu Johna Isnera (h2h 1-0), kterého porazil loni na pařížské antuce. Druhý nasazený Isner ve svém prvním utkání sezony porazil i díky 22 esům Brazilce Thiaga Monteiru.



O překvapení se postaral Gianluca Mager, jenž porazil 7-6 6-1 domácího šampiona z roku 2016 Sama Querreyho a podruhé v kariéře a poprvé na tvrdém povrchu postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP.



V něm 26letý Ital, který loni v únoru překvapil postupem do finále turnaje v Riu de Janeiro, narazí na dalšího domácího soupeře Christiana Harrisona. Šestadvacetiletý Američan ve 2. kole zdolal 7-6 6-2 nejvýše nasazeného Chilana Christiana Garína, připsal si teprve čtvrtou výhru na okruhu ATP a poprvé postoupil do čtvrtfinále.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 418.195 dolarů

sobotní výsledky (09. 01. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Isner (2-USA) - Monteiro (Braz.) 6-4 7-6(4) Korda (USA) - Paul (5-USA) 4-6 6-3 6-2 Harrison (USA) - Garín (1-Chile) 7-6(3) 6-2 Mager (It.) - Querrey (6-USA) 7-6(8) 6-1