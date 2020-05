Šéf WTA: Se spojením souhlasím, dává to smysl

V dubnu se na sociálních sítích strhla lavina názorů. Roger Federer totiž volal po spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci. K jeho nápadu se okamžitě začali vyjadřovat ostatní tenisté i fanoušci, ve většině případů velmi pozitivně.

Návrh kladně přijal i šéf ATP Andrea Gaudenzi a nyní se k němu pozitivně vyjádřil také šéf ženského tenisového okruhu Steve Simon. "Nikdy jsem z úplného spojení neměl strach. Naopak bych byl tím prvním, kdo by tento nápad podpořil. Samozřejmě to bude dlouhá a trnitá cesta, ale myslím si, že v této chvíli dává spojení největší smysl," uvedl Simon s tím, že se zatím o možném spojení oficiálně nejedná.

Podle Simona nebude mít WTA po koronavirové krizi žádné výraznější potíže, nicméně z obchodního hlediska by bylo spojení obou tour přínosné. "Tohle není o záchraně WTA, my to zvládneme. Teď ale máme jedinečnou příležitost udělat ty správné věci a spojit se. Určitě by to zabralo čas, nicméně koncepčně to nemusí trvat tak dlouho. Pokud se shodneme na našich cílech, pak se může případné spojení značně urychlit."