Šéf WTA: Snad jsme našli řešení, jak letošní sezonu dohrajeme

Obě tour stojí už od začátku března a k restartu sezony na ženském tenisovém okruhu má dojít již příští víkend na antuce v italském Palermu. "Rozhodně okolo návratu na tour panuje nadšení. Všichni zase budeme moct dělat to, co milujeme. Je za tím velké množství práce. Doufáme, že jsme našli řešení, jak tenisovou sezonu zvládneme zase rozjet a dovést do zdárného konce."

Zatímco na WTA se stále počítá s Palermem a v dalším týdnu s Prahou a americkým Lexingtonem, pro ATP přišla velká rána v podobě zrušení turnaje ve Washingtonu, který měl znovu nastartovat dění na mužském okruhu.

"Palermo, Praha a Lexington by nám měly ukázat cestu. Tyhle tři turnaje se uskuteční, pokud na poslední chvíli vláda nebo zdravotnické úřady konání nezakážou. My naštěstí začínáme v Evropě, což je pro nás výhoda. Evropská unie a Čína jsou teď pravděpodobně nejstabilnější části světa."

Právě Čína teď pro WTA představuje velkou neznámou. Ženská tenisová asociace tam má v plánu na podzim odehrát sedm turnajů včetně Turnaje mistryň. Čína však do konce roku nechce pořádat žádné mezinárodní sportovní akce. WTA teď s čínskou vládou jedná o výjimce, jelikož případné zrušení všech čínských podniků by znamenalo obrovskou finanční ztrátu.

Plánovaný restart sezony rozdělil na dva tábory nejen hráče, ale celý tenisový svět. "Bylo to těžké rozhodnutí. Pořád jsme si říkali, jestli je fér, abychom sezonu zase rozjeli, pokud bude omezeno cestování a na turnaje nebudou moct dorazit všichni. Nakonec jsme se rozhodli, že nejlepší bude, když co nejvíce lidem nabídneme návrat do práce. Pokud bychom zjistili, že naše rozhodnutí není fér nebo se situace ve světě zhoršila, pak nebudeme váhat sezonu ukončit."