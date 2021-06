Senzace dokonána! Krejčíková je první českou vítězkou dvouhry na French Open

Barbora Krejčíková dva týdny po premiérovém triumfu na turnaji WTA, který vyhrála na antuce ve Štrasburku, slaví také první titul na grandslamovém turnaji ve dvouhře. Až dosud přitom byla jen jednou v osmifinále.



Pětadvacetiletá Češka v dnešním finále French Open porazila 6-1 2-6 6-4 Rusku Anastasii Pavljučenkovovou, pro kterou bylo dosavadním grandslamovým maximem čtvrtfinále.

Statistiky zápasu

Krejčíková - Pavljučenkovová 2 esa 2 5 dvojchyby 1 73 %

1. podání 'in' 66 %

55 %

úsp. 1. podání 49 %

55 %

úsp. 2. podání 48 %

34 winnery 23 31 nevyn. chyby 16 11/15 hra na síti 2/6 6/14 brejkboly 5/12 85 celkem bodů 75 čas: 1:58

Hned v první hře Krejčíková spáchala dvě dvojchyby a přišla o servis, ale od té doby úvodnímu setu dominovala. Hrála dlouhé míče, rozběhávala Rusku do stran, měnila rytmus a kontrolovala tempo výměn. Brejk na 1-1 zařídila šťastným lobem, za stavu 4-1 zkusila soupeřka riskovat, ale ještě víc chybovala a Krejčíková set v klidu dopodávala.



Bývalá juniorská jednička Pavljučenkovová od druhého setu přestala tolik chybovat a dostávala Krejčíkovou do úzkých. Češka prohrávala 1-5, ale povedl se jí brejk na 2-5. Ruska si pak nechala ošetřit a zavázat levé tříslo a poté set ukončila při podání soupeřky.



V rozhodující sadě se podařilo Krejčíkové, která Rusku přestřílela na vítězné míče 34-23, jít i díky dalšímu úspěšnému zkrácení do vedení 2-1, ale vzápětí ztratila svůj servis. Od stavu 2-3 Krejčíková předvedla parádní jízdu a za pomoci ran k lajnám získala osm fiftýnů v řadě a vedení 4:3 s rozhodujícím brejkem.







Za stavu 5-3 ještě odvrátila Pavljučenkovová dva mečboly, ale Krejčíková si odvážnou hrou připravila další dvě šance na ukončení utkání při svém podání. "Věděla jsem, že musím jít přes první servis a připravit si bod," řekla. Nejprve sice rozechvělá udělala dvojchybu, ale poté soupeřka poslala míč za základní čáru a Krejčíková po dvou hodinách hry zvedla ruce ve vítězném gestu k nebi. A poslala do něj i polibek Novotné.



"Jsem prostě šťastná," vydechla Krejčíková v rozhovoru na kurtu. "Jen těžko dám dohromady větu, protože jsem vyhrála grandslam, což je neuvěřitelné," doplnila.



Poděkovala rodině, trenérovi Aleši Kartusovi a celému Česku za podporu, a to nápisem v srdíčku na kameru. A především znovu mluvila o své bývalé mentorce a trenérce Janě Novotné, která zemřela v roce 2017 na rakovinu.



"Prošla jsem těžkým obdobím, kdy Jana odešla na věčnost, ale předtím mi řekla, abych si užívala tenis a zkusila vyhrát grandslam. Vím, že na mě odněkud shora dohlíží. Byla mi inspirací, chybí mi, ale věřím, že je teď šťastná," pronesla Krejčíková.



"Dnes to byl velmi vyrovnaný zápas. Anastasia má za sebou skvělý turnaj, hrála dobře a bylo to těžké. Promiň," řekla směrem k Pavljučenkovové. Ještě předtím převzala Pohár Suzanne Lenglenové z rukou Martiny Navrátilové. Na stupníku na kurtu Philippa Chatriera si pak vychutnala českou hymnu s pohárem v náručí. Usmívala se a zpívala "Kde domov můj".



Krejčíková přerušila sérii čtyř českých finálových nezdarů a stala se první českou grandslamovou šampionkou ve dvouhře po Petře Kvitové, která podruhé ovládla Wimbledon v roce 2014.



V Paříži zvítězila jako první Češka v historii samostatného Česka. Předtím triumfovala pouze Hana Mandlíková v roce 1981. Dvakrát zvítězila také Martina Navrátilová, ta ale uspěla v letech 1982 a 1984 už pod vlajkou USA.



Díky vavřínu z French Open se Krejčíková posune na patnácté místo světového žebříčku. Na konto si připíše 1,4 milionu eur (zhruba 35,6 milionu korun). Navíc má šanci jako první hráčka po 21 letech slavit v Paříži double, v neděli bude hrát s Kateřinou Siniakovou i finále čtyřhry. Pokud zvítězí, stane se Krejčíková znovu i světovou deblovou jedničkou.



Také první dnešní česko-ruské finále v Paříži mělo českou vítězku, 16letá Linda Nosková v něm získala titul z grandslamu juniorek.