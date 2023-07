Senzace je na světě! Vondroušová ukončila tažení Svitolinové a postoupila do finále Wimbledonu

Pro Markétu Vondroušovou byla tráva ještě před pár týdny jasně nejhorším povrchem, na pažitech vyhrála jen dvě ze 12 utkání hlavní soutěže na nejvyšším okruhu a na londýnské trávě byla při čtyřech předchozích startech nejdál ve druhém kole. V posledních týdnech si ovšem travnaté dvorce zamilovala. Po čtvrtfinále v Berlíně předvádí ještě lepší výkony ve Wimbledonu, kde vyřadila čtyři nasazené hráčky a dosáhla na své druhé finále na podnicích velké čtyřky.

Po cestě do závěrečného kola se musela poprat s vycházející hvězdou Peyton Stearnsovou, nasazenými Veronikou Kuděrmetovovou a Donnou Vekičovou, krajankou Marií Bouzkovou, světovou čtyřkou Jessicou Pegulaovou a také rozjetou Elinou Svitolinovou, která skolila čtyři singlové grandslamové šampionky a jednu deblovou. S bývalou třetí hráčkou pořadí vyhrála třetí souboj v řadě a srovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

"Byla jsem šíleně nervózní. Byla jsem nervózní po celý zápas," řekla Vondroušová v rozhovoru na kurtu. "Minulý rok jsem nehrála šest měsíců kvůli zranění. Nikdy nevíte, jak se vám podaří po tak dlouhé pauze vrátit. Jsem ale vděčná, že tu jsem, jsem zdravá a mohu zase hrát tenis. Teď si určitě na chvíli odpočinu," uvedla.

Statistiky zápasu Vondroušová - Svitolinová

Do stavu 2:2 se ani jedna z aktérek k brejku nepřiblížila. V páté hře však Svitolinová vyrobila tři chyby, Vondroušová se dostala ke třem brejkbolům v řadě a hned první šanci famózním prohozem z forhendu proměnila. V následujícím gamu ale začaly přicházet chyby ve větším množství i od české hráčky a Ukrajince se podařilo skóre okamžitě srovnat.

Ani Svitolinová ovšem nedokázala brejk potvrdit a Vondroušová šla znovu do vedení. Češka nadále produkovala vysoké procento trefených prvních servisů a tentokrát na brejk navázala čistou hrou na podání. Vondroušové se následně podařilo ukončit úvodní dějství už na returnu, ačkoli prohrávala 0:30. Obě v něm spáchaly devět nevynucených chyb, ale rodačka ze Sokolova měla o šest vítězných úderů více.

Svitolinová chybovala pod zataženou střechou i v úvodu druhé sady. Vondroušová toho dokázala využít a zaslouženě šla do náskoku 2:0, přičemž druhý brejkbol v prvním gamu na returnu si vypracovala po fantastickém vítězném obranném čopu. S potvrzením brejku neměla žádné potíže.

Ztráta čtvrtého servisu v řadě Ukrajinku evidentně nalomila a pestrému tenisu Vondroušové marně vzdorovala i v následujících minutách. Češka dokonce slavila už šestý brejk v řadě, na první tři brejkboly vyrobila chybu, nicméně ten čtvrtý za ni vyřešila Svitolinová bekhendem do sítě.

Vondroušová si ale přece jen postup zkomplikovala. V páté hře nedotáhla náskok 40:0 na servisu a nevyužila ani jeden z pěti gamebolů a dovolila soupeřce utnout sérii sedmi prohraných gamů a vrátit se do zápasu. Svitolinové se dokonce podařilo proti evidentně rozhozené Češce vyhrát i následující dvě hry a snížit na 3:4. Ukrajinka však vlastními chybami darovala své podání a Vondroušová v posledním gamu nezaváhala.

Vondroušová je vůbec první nenasazenou finalistkou Wimbledonu v otevřené éře tenisu a první od roku 1963, kdy ve finále neuspěla tehdy 19letá a nyní legendární Billie Jean Kingová. Zároveň je druhou žebříčkově nejníže postavenou finalistkou nejslavnějšího turnaje po Sereně Williamsové v roce 2018, Američanka tehdy figurovala až na 181. místě. Duel se Svitolinovou byl prvním wimbledonským semifinálovým soubojem nenasazených hráček v open éře.

Na všech třech površích dosáhla na velké finále. Na French Open 2019 (antuka) prohrála s Ashleigh Bartyovou své jediné předchozí finále na grandslamech, na olympiádě v Tokiu 2021 (beton) získala stříbro a teď ji čeká finále Wimbledonu (tráva). Jedná se o její první finálovou účast na nejvyšší tour od posledních olympijských her a celkově šesté, zvládla jen to úvodní v Bielu 2017.

Svitolinová se v dubnu vrátila po roční mateřské pauze a už stihla triumfovat na hlavním okruhu (Štrasburk) a dojít minimálně do čtvrtfinále na obou grandslamech. Pro start v hlavní fázi Wimbledonu potřebovala divokou kartu, nicméně po jeho skončení bude bývalá šampionka Turnaje mistryň zpět v TOP 30 světového pořadí. Na majorech prohrála i třetí semifinále.

Marketa Vondrousova beats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach the #Wimbledon final.



Now has a big final in all surfaces:



2019 Roland Garros (clay)

2021 Olympics (hardcourts)

2023 Wimbledon (grass)



First ever unseeded player to reach the Women's Singles final at SW19. pic.twitter.com/YDqIFYF3Fy