Serena byla suverénní i proti Stojanovičové. Halepová měla namále s Tomljanovicovou

Serena Williamsová se před necelými třemi lety vrátila na kurty po porodu a stále čeká na svůj první grandslamový triumf od Australian Open 2017, kterým by vyrovnala rekord Margaret Courtové. Majitelka 23 grandslamových trofejí letošní sezonu zahájila až v Melbourne, kde oficiálně kvůli zranění pravého ramene nenastoupila k semifinále generálky.

Jednalo se však nejspíše jen o preventivní opatření, jelikož Williamsová na Australian Open, kde v minulosti sedmkrát přebírala trofej pro vítězku, zatím své soupeřky ničí agresivní a přesnou hrou. Po pouhých dvou ztracených gamech v úvodním kole proti Lauře Siegemundové dnes smetla 6-3 6-0 Ninu Stojanovičovou.

Srbská tenistka v premiérovém souboji překvapovala a v úvodním dějství favorizované Američance zdatně konkurovala, dokonce si mohla vzít zpět ztracené podání a Williamsovou ještě potrápit. Ta však oba brejkboly odvrátila a ve zbytku utkání své soupeřce povolila jediný game.

Devětatřicetiletá Williamsová se v dalším zápase pokusí složit reparát za loňský ročník, kdy právě ve třetím kole senzačně prohrála s Qiang Wang. Letos bude její soupeřkou Anastasia Potapovová, 19letá Ruska je ve třetím kole grandslamů poprvé v kariéře. Loni Williamsovou vyzvala v prvním kole právě v Melbourne Parku a uhrála jen tři hry.

Simona Halepová vyhrála s Australankou Ajlou Tomljanovicovou i pátý vzájemný zápas, už počtvrté však o vítězství rozhodla až ve třetím setu. Dnes v Melbourne zdolala domácí hráčku po více než dvou a půl hodinách boje 4-6 6-4 7-5, přestože v rozhodující sadě prohrávala 2-5 a celkem osmkrát byla dva míčky od vyřazení.

"Očekávala jsem těžký zápas, ale nakonec to bylo těžší, než jsem si uměla představit. Takže jsem teď ráda, že se mohu usmívat," řekla Halepová v pozápasovém rozhovoru.

"Mentálně jsem na tom nebyla ideálně. Když jsem mluvila sama se sebou, tak jsem rozhodně pozitivní nebyla," přiznala rumunská finalistka z roku 2018. "Ale vzdát jsem se nechtěla, takže jsem ráda, že jsem bojovala až do konce."

Ve třetím kole se Halepová utká poprvé s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou. "Ještě jsme spolu nehrály, budu si muset nastudovat něco na videu. Teď se hlavně musím dát dohromady po tomto zápase, jsem ráda, že mám před sebou den volna," dodala 29letá Rumunka.

Naomi Ósakaová si bez zcela problémů poradila s Francouzkou Caroline Garciaovou a po výhře 6-2 6-3 nechybí ve třetím kole. V něm na japonskou šampionku z roku 2019 čeká Tunisanka Ons Džabúrová, jež zastavila Slovenku Karolínu Schmiedlovou.

Aryna Sabalenková před týdnem na generálce v Melbourne skončila hned po úvodním zápase a přišla o sérii 15 výher, na Australian Open však zatím postupuje bez ztráty setu. Jedna z největších favoritek dnes zdolala 7-6(5) 6-3 Darju Kasatkinovou.

O vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je osmifinále z US Open 2018, se utká s rozjetou Ann Liovou. Dvacetiletá Američanka se dostala do finále generálky v Melbourne a na úvodním grandslamu sezony ještě neztratila set. Ve druhém kole si poradila s Francouzkou Alizé Cornetovou.

Garbiñe Muguruzaová pokračuje v Melbourne Parku v suverénních výkonech. Finalistka jedné z generálek a loňského Australian Open po Margaritě Gasparjanové ztratila pouhé čtyři hry i s kvalifikantkou Ljudmilou Samsonovovou a po vítězství 6-3 6-1 postoupila do třetího kola. V něm se střetne se Zarinou Dijasovou.

Bianca Andreescuová na svém prvním turnaji od Turnaje mistryň 2019 skončila ve druhém kole. Nasazená osmička po dlouhé pauze nedokázala najít recept na pestrou hru Su-Wei Hsieh a prohrála hladce 3-6 2-6.

Deblová světová jednička Hsieh bude o svou první účast ve druhém týdnu grandslamů od Wimbledonu 2018 bojovat se Sarou Erraniovou, která vyřadila Venus Williamsovou. Čtyřicetiletá Američanka do utkání nastoupila se zraněním levého kolene, a navíc si v závěru úvodního setu podvrtla kotník a skoro se nemohla hýbat, přesto zápas dohrála a prohrála 1-6 0-6.

"Myslela jsem, že to vzdá, protože neběhala a i špatně chodila. Měla jsem víc starost o ni než o mojí hru," uvedla Erraniová. "Říkala jsem si, že to musí každou chvíli ukončit. Ale ona místo toho pokračovala až do konce," přidala finalistka French Open z roku 2012 a bývalá světová pětka Erraniová, jež si třetí kolo na grandslamech zahraje poprvé od US Open 2015.

Jelena Rybakinová měla na začátku loňského roku životní formu a čtyřikrát hrála finále, po koronavirové pauze ani v úvodu letošní sezony se jí však nedaří. Jednadvacetiletá Kazaška skončila již ve druhém kole po překvapivé porážce 4-6 4-6 s Fionou Ferrovou.

Tu ve 3. kole čeká 19letá Polka Iga Šwiateková, která na grandslamech neprohrála už devět zápasů v řadě. Dnes vítězka loňského Roland Garros porazila 6-2 6-4 Italku Camilu Giorgiovou a jediná výhra ji dělí od vyrovnání loňského výsledku.