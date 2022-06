Serena ještě nekončí! Čtyřicetiletá Američanka potvrdila, že se zúčastní Wimbledonu

Serena Williamsová odehrála poslední soutěžní zápas loni v prvním kole Wimbledonu a po šesti gamech musela vzdát Aljaksandře Sasnovičové. Kvůli zranění podkolenní šlachy, které si přivodila při pádu v All England Clubu, už skoro rok nehraje.

Čtyřicetiletá Američanka po mateřské pauze prohrála všechna čtyři grandslamová finále a na vyrovnání rekordu Margaret Courtové může znovu zaútočit za dva týdny na nejslavnějším turnaji světa, kde sedmkrát triumfovala.

Majitelka 23 grandslamových trofejí se vrátí už v příštím týdnu v Eastbourne, pořadatelé potvrdili, že se zúčastní deblové soutěže po boku Ons Džabúrové.

Ve Wimbledonu mezi přihlášenými sice nefiguruje, nicméně může být jednou z divokých karet. Případně se možná zúčastní pouze deblu či mixu. Ve hře je i nejméně pravděpobná možnost, že bude hrát pouze soutěž legend.

Looking closer, Serena also tagged WTA 500 Eastbourne in her Instagram, which indicates a return as soon as next week… pic.twitter.com/YSbzMfPQX5