Serena na US Open porazila i světovou dvojku. Miluju výzvy a zvládám je, řekla 40letá Američanka

US OPEN - Serena Williamsová se v New Yorku na svém pravděpodobně posledním turnaji kariéry utkala po roce a půl s hráčkou Top 10 a získala skalp světové dvojky Anett Kontaveitové. 40letá Američanka na US Open porazila ve třech setech trápící se Estonku a postoupila do třetího kola. V něm šestinásobná šampionka narazí na Australanku Ajlu Tomljanovicovou.