Serena úspěšně zahájila další útok na vyrovnání rekordu. Bez ztráty setu postupuje i Keninová

US OPEN - Serena Williamsová na domácím US Open úspěšně zahájila další útok na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Šestinásobná šampionka a finalistka posledních dvou ročníků si na úvod poradila s krajankou Kristie Ahnovou a vůbec poprvé po restartu sezony nemusela do rozhodující sady. Vstup do turnaje bez ztráty setu zvládla i Sofia Keninová, vítězka Australian Open povolila Yanině Wickmayerové jen čtyři hry.