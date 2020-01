Serena v Aucklandu dál útočí na první titul po mateřské pauze. Wozniacká vyřadila obhájkyni Görgesovou

Serena Williamsová si po mateřské pauze už pětkrát zahrála finále, z toho čtyřikrát na grandslamech, přesto stále čeká na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí a také první triumf od Australian Open 2017.

Velkou šanci slavit turnajové prvenství má v novozélandském Aucklandu, kde je coby jediná zástupkyně Top 10 nasazenou jedničkou a největší favoritkou.

Majitelka 23 grandslamových vavřínů odstartovala své působení na Novém Zélandu hladkým vítězstvím nad Camilou Giorgiovou a poté si po obratu poradila s krajankou Christinou McHaleovou.

Potíže měla i dnes proti 73. hráčce světa Lauře Siegemundové. V úvodní sadě sice Němce nenabídla jediný brejkbol a sama svou jedinou šanci, která byla zároveň setbolem, proměnila, nicméně ve druhém setu prohrávala 1-3 a čelila skóre 0-40 na podání. Game však otočila a ve zbytku zápasu už soupeřce nepovolila jedinou hru.

Osmatřicetiletá Američanka bude na své celkově 98. finále útočit proti o 20 let mladší krajance Amandě Anisimovové, nebo trápící se bývalé světové pětce Eugenii Bouchardové.

No.1 seed @SerenaWilliams steps into the semifinals at @ASB_Classic! 6-4, 6-3 over Siegemund. pic.twitter.com/RgExcw8vwh