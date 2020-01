Serena v Aucklandu zaútočí na první titul po mateřské. Ve finále si to rozdá s krajankou Pegulaovou

Serena Williamsová si po mateřské pauze už pětkrát zahrála finále, z toho čtyřikrát na grandslamech, přesto stále čeká na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí a také první triumf od Australian Open 2017.

Velkou šanci slavit turnajové prvenství má v novozélandském Aucklandu, kde coby jediná zástupkyně Top 10 a nasazená jednička zatím úspěšně potvrzuje roli největší favoritky a v neděli si zahraje finále.

Majitelka 23 grandslamových vavřínů po cestě do něj ztratila jediný set, postupně si poradila s Camilou Giorgiovou, Christinou McHaleovou, Laurou Siegemundovou a dnes za 43 minut hry spláchla 6-1 6-1 svou o 20 let mladší krajanku Amandu Anisimovovou.

Osmatřicetiletá Williamsová předvedla svůj nejlepší výkon na turnaji. Dnes na podání ztratila jen devět fiftýnů, s jediným brejkbolem si poradila a využila všech pět možností soupeřce servis sebrat.

Flawless performance @serenawilliams defeats Anisimova 6-1, 6-1 and secures her spot in the @asb_classic final! pic.twitter.com/umBhH6OHNd