Sezona špinavých ponožek začala. Jací jsou adepti na nového antukového krále?

Když Daniil Medveděv odpovídal novinářům na otázky, jak se těší na další týdny, netvářil se nikterak nadšeně. Nejradši by na tvrdých kurtech zůstal: "Jsou hráči, kteří jsou po hře na antuce rádi špinaví. Ale mě se to nelíbí, nebudu lhát. Ponožky, ty můžete rovnou vyhodit, protože i když je vyperete, pořád v nich zůstane špína. Nesnáším ten červený prach…"



V jeho případě ale nejde jen o špinavé ponožky. Kariérní bilance výher nedávné světové jedničky na antukových kurtech je pouhých 44 procent. V roce 2021 sice došel do čtvrtfinále Roland Garros, ale to byl na tomto povrchu jeho ojedinělý úspěch. Kromě toho přidal už jen jedno semifinále (Monte Carlo 2019) a jedno finále (Barcelona 2019).



Najde se ale spousta tenistů, kteří sezonu plnou prachu milují. A hlavně fanoušci mají moc rádi fotogenické záběry a romantické tenisové podvečery se zapadajícím sluncem opírajícího se do oranžové drti.



Na antuce se zrodily legendy jako Björn Borg, Guillermo Vilas či Rafael Nadal. Právě poslední jmenovaný vládne antuce už dvě dlouhé dekády. Jen sporadicky na ní nechal vyhrávat Rogera Federera nebo Novaka Djokoviče. Během posledních dvou let se ale situace konečně (především pro nestranné fanoušky) začíná měnit. A ještě než začne pařížský grandslam, budou mít příležitost předvést své schopnosti možní Španělovi nástupci na antukovém trůnu.



Carlos Alcaraz loni na antuce vyhrál 24 z 28 zápasů a 5 ze 7 turnajů zakončil ve finále. V Madridu jako nejmladší v historii ATP Tour (od roku 1990) porazil na jednom turnaji tři hráče Top 5 a po skalpech Nadala, Djokoviče či Zvereva získal první velký antukový titul. Upozornili na sebe také Tsitsipas či Ruud.

Antuka jako plátno pro umělce

Stefanos Tsitsipas tento týden v Monte Carlu obhajuje tituly ze dvou posledních posledních ročníků. Po Turnaji mistrů své dva nejcennější triumfy. "Když hrajete na superrychlých površích, nemůžete nic vymýšlet. Na antuce je to jiné, najdete si taktiku, dobré úhly. Hlína je jako malířské plátno, můžete na ni malovat, to je celá ta její krása. Ten ryzí tenis se prostě hraje na červené antuce," vyprávěl Řek, jenž se na svém oblíbeném povrchu pyšní bilancí 77 vítězství a 25 porážek.



Ještě větším antukovým maniakem je však Casper Ruud. Ač je stejně starý jako Tsitsipas, objíždí, co se dá. O jeho vášni pro antuku svědčí i to, že už v 24 letech nasbíral 100 vítězství a je nejmladším z aktivních hráčů, kteří tohoto milníku dosáhli.



Celkově má bilanci 103 výher a 37 proher a jen co začala sezona, přivezl z Estorilu trofej a aspoň trochu dal zapomenout na nepovedený začátek sezony. Loni se dostal do čtvrtfinále antukových klání hned sedmkrát, což z něj udělalo rekordmana. Třešničkou na dortu bylo finále na Roland Garros, ve kterém však nestačil na suverénního Nadala.



Dva pokusy o restart

Evropská antuka dodává energii i dalším známým jménům. Alexander Zverev byl na cihlovém povrchu vždycky nesmírně nebezpečný, tři z pěti Masters titulů získal v Madridu a Římě, přičemž v Monte Carlu byl dvakrát v semifinále. To jsou však jen částečné úspěchy, které sbíral, aby zaútočil i na grandslam. A přestože hrál finále US Open 2020, tvrdí, že se mu daří hlavně na konci jara. "Nechci znít arogantně, ale na loňském French Open jsem předváděl svůj nejlepší tenis na antuce. Kdybych se nezranil, mohl jsem získat titul," vzpomínal na vážné zranění kotníku v semifinále proti Nadalovi.



O návrat po zranění zápěstí se zatím marně snaží i Dominic Thiem, který měl fantastické sezony v letech 2016 až 2019. Bohužel pro něj, tehdy vládl Nadal. Ale i tak z něj účast ve dvou semifinále a dvou finále na Roland Garros dělala korunního prince antuky. Na hlíně má nejlepší bilanci ze všech povrchů 71% (156:34). Letos začal přípravu hodně brzy. V Estorilu však skončil ve čtvrtfinále, na což zareagoval propuštěním trenéra Nicoláse Massúa. "Všechno bohužel jednou končí. Společně jsme se dohodli, že od příštího týdne půjdeme každý svou cestou," uvedl Rakušan, který se aktuálně nachází až na 106. místě rankingu ATP.



Lehečka získává respekt

Čeští tenisoví fanoušci věří, že další krok udělá na antuce i Jiří Lehečka. Ten si po parádních výkonech v Melbourne či Dauhá pomalu získává respekt světové špičky a navázat na ně hodlá i na povrchu, na němž jako malý začínal. Ve společnosti Tomáše Berdycha, s nímž volně spolupracuje, se předvedl v dobrém světle i na začátku turnaje v Monte Carlu, kde už dokázal vyřadit Emila Ruusuvuoriho a loňského semifinalistu Grigora Dimitrova a poprvé postoupit do osmifinále turnaje Masters.



Alcaraz zatím čeká

A další? Ti si zatím až na Novaka Djokoviče dávají na čas. O tom, že Srb bude hrát zase do posledních kol, není sporu. Pomalu se ale stává lovnou zvěří. Carlos Alcaraz a Rafael Nadal oznámili, že si kvůli zraněním ještě s antukou počkají. I když mladší z obou Španělů za ní vyrazil už v únoru do Jižní Ameriky a z Buenos Aires a Ria de Janeiro si přivezl titul a účast ve finále. Jenže bývalá světová jednička v poslední době spíš než na kurtu bojuje se zdravím. A víc než antuka jeho hře sedí tvrdé povrchy.



O své antukové formě dal vědět i Cameron Norrie, který právě Alcaraze v Riu na pětistovce porazil.