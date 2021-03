Shapovalov neztratil set ani s Chardym a je letos poprvé v semifinále

Denis Shapovalov prožívá v Dubaji velmi úspěšný debut. Svou premiéru na podniku ATP 500 ve Spojených arabských emirátech odstartoval suverénním vítězstvím nad Janem-Lennardem Struffem, na něhož předtím nestačil čtyřikrát po sobě, poté porazil Huberta Hurkacze, se kterým prohrál oba předchozí souboje, a set ani podání neztratil ani dnes proti Jérémymu Chardymu (7-5 6-4).

Francouzskému veteránovi, jenž si letos zahrál čtvrtfinále již počtvrté, dokonce za necelou hodinu a půl nenabídl jediný brejkbol a sám obě šance využil, na podání dohromady prohrál jen šest fiftýnů a pomohl si deseti esy.

Ve svém prvním letošním semifinále 21letý Kanaďan narazí na Lloyda Harrise, nebo Keie Nišikoriho.

93% of 1st serve points won, 82% second serve.

Still close - 2-of-2 on break points. pic.twitter.com/UYteH7zPFL