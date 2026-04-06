Šílená krize řecké hvězdy se prohlubuje. Tsitsipas neuspěl na úrodné půdě a dál se propadá

DNES, 17:23
ATP MASTERS MONTE CARLO - Stefanos Tsitsipas je už několik let v krizi, která se v poslední době čím dál tím víc prohlubuje. Další ránu utrpěl hvězdný řecký tenista na Masters v Monte Carlu, kde v minulosti třikrát kraloval, ale letos ztroskotal hned na prvním protivníkovi. Nad jeho síly byl Francisco Cerúndolo, což znamená neúspěšnou obhajobu loňského čtvrtfinále a další žebříčkový propad.
Stefanos Tsitsipas znovu prohloubil svou krizi (© VALERY HACHE / AFP)

F. Cerúndolo – Tsitsipas 7:5, 6:4

Byl to hodně těžký los do prvního kola. Tsitsipas nicméně aktuálně může na to, že by byl na těch největších turnajích mezi nasazenými, zapomenout. Momentálně se totiž nachází až na 48. místě žebříčku. Nedávno poprvé po takřka osmi letech opustil TOP 40 pořadí, v polovině března nebyl ani v nejlepší padesátce a teď ho čeká další propad.

Tsitsipas totiž nedokázal na úrodné půdě na Masters v Monte Carlu zopakovat loňské čtvrtfinále. Dokonce ztroskotal hned v prvním kole na raketě nasazené šestnáctky Cerúndola, což povede přinejlepším k poklesu na 65. pozici.

Bývalý třetí hráč světa prostě nemá dobrou formu. V utkání vyrobil 19 vítězných úderů a nasekal 39 nevynucených chyb. Navíc zahodil náskok 5:3 v prvním setu a nepomohl mu ani mohutný comeback z 0:4 na 4:4 v následujícím dějství.

Pro Tsitsipase je Monte Carlo nejúspěšnějším turnajem na celé tour. V tomto dějišti totiž už třikrát kraloval a patří k nejlepším hráčům v historii tohoto prestižního podniku kategorie ATP Masters 1000.

Jenže krizi nedokázal vyřešit ani v oblíbených podmínkách a naopak ji ještě více prohloubil. Dvojnásobný grandslamový finalista se bude snažit o reparát v příštích týdnech v Mnichově a na dalších akcích Masters v Madridu a Římě.

Ještě před pár lety byl Tsitsipas mezi hlavními adepty na zisk těch nejcennějších trofejí. Minimálně na antuce a betonech. O to více je jeho aktuální krize šílenější a tehdy si asi jen málokdo dokázal představit, že roky stabilní člen TOP 10 bude v současnosti řešit takové problémy a propadne se až do sedmé desítky žebříčku.

Nepomáhá mu ani fakt, že už dlouho nemá stálého či dlouhodobého trenéra. Tsitsipas v posledních pár letech vyzkoušel několik spoluprací, včetně té s Goranem Ivaniševičem, ale vždy se vrátil k otci Apostolosovi.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
06.04.2026 19:26
Štefane běž do filmového průmyslu, úplně tě vidím v nějakým historickým, romantickým filmu nebo seriálu ala Bridgertonovi. Nebo v tom pokračování o Ježíšovi .
frenkie57
06.04.2026 19:30
A Jidáše by mohl hrát Goran.
pantera1
06.04.2026 19:32
tak to by mělo grády
PTP
06.04.2026 19:34
Spíš na divadlo do nějaké antické tragédie, např. Král Oidipus od Sofokla.
Nola
06.04.2026 19:36
vraj Bridgetonovi, co by tam hral, nejakeho kocisa? ten serial som musela odignorovat, to neslo pozerat, ked sluha je panom a anglicka kralovna je z celkom ineho kontinentu
pantera1
06.04.2026 19:53
To je bohužel skoro všude. Pamatuju si, když jsme byli na novém zpracování Smrt na Nilu od Branagha , tak jsem odešla z kina a čekala v baru na ostatní a nalívala se ginem, abych to zvěrstvo vydýchala. Agatha se musí v hrobě obracet.
Vlk-v-trave
06.04.2026 19:03
Posledni tyden pred zavrenim entry listu na RG.

* Stefanovi zatim kvalifikace na parizsky major nehrozi.
* Grigor Dimitrov - musi maknout, aby v kvalde neskoncil. Zatim mimo MD
* Matteo Berrettini - jestli nevyhraje ani jeden zapas, tak jde do kvaldy.
* Nico Jarry - ma uz kvalifikaci jistou.
Tak Pavlince se teoreticky stat muze, ze v tomhle tydnu si kvalifikaci tzv. vybojuje... chce to vyhrat aspon jeden zapas. ;-)
PTP
06.04.2026 18:30
Úrodná rozoraná půda bude až v Římě.
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 18:42
jsi mě předběhl
aligo
06.04.2026 18:25
Ty chyby v nadpisech achjo
Ondřej.Jirásek
06.04.2026 18:42
Šilená je nový slovo, laskavě se to douč Díky!
aligo
06.04.2026 19:20
Děkuji, že jsem si mohl rozšířit svůj vidlácký slovník
PTP
06.04.2026 19:26
Jo, jako Šalková a ne Šálková!
Pe3k
06.04.2026 18:15
Vypadne z top 60? Takže Stefanos bude hrát kvaldy?
Kapitan_Teplak
06.04.2026 18:20
Momentálně je 65.
PTP
06.04.2026 18:23
Rozdají si to s Kopřivou
PTP
06.04.2026 17:31
Ještě to má dobrý, ještě někomu stojí za to o něm napsat.
hanz
06.04.2026 17:55
Cycna bude vždicki ten vod Pavlýnki Badozojc...
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 18:15
nežli tenistku, radši modelínu
Prý vadí rivalita... Jako že prohrával i s Pavlínkou nebo že se mu smála, že hraje prd?

nežli tenistku, radši modelínu
Prý vadí rivalita... Jako že prohrával i s Pavlínkou nebo že se mu smála, že hraje prd?
hanz
06.04.2026 18:34
Možná prohrával v pelechu...
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 18:48
nič nie je nemožné
Nola
06.04.2026 18:12
je to clanok o tenise, a hracovi, ktory bol este nedavno v T10, vyhral MC 2x? myslim, ak ti to nedava zmysel, nemusis to citat, ja tu obcas vidim par clankov, ktore o tenise nie su..... m.j. Cerundolo je hrac T20 a antuka je jeho povrch, takze nie je az take prekvapko, ze vyhral..... Stefanos je stale zaujimavy hrac, to sa poniektorym nepodari, ani ked nazru do T10 za celu karieru
PTP
06.04.2026 18:16
3x
Mantra
06.04.2026 18:28
Tady mluví srdíčko s přirozením
Nola
06.04.2026 19:08
jj, nachytal si ma, jeden z Narcisov na tour je skutocne mojou velkou laskou
radsej si pozriem jeho tenis ako trebars Behala, telefonistu, alebo dalsieho narcisa Taylora....... ale stale tvrdim, citajte kludne clanky o nepodani ruky, hracoch, ktory hraju nizsiu ligu, alebo onanujte nad bulvarnami nadpismi,s ktorymi sa tu roztrhlo vrece, ja sem obcas zavitam, tak si ma kludne podajte, aspon je viac kliknuti
Mantra
06.04.2026 19:28
