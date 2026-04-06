Šílená krize řecké hvězdy se prohlubuje. Tsitsipas neuspěl na úrodné půdě a dál se propadá
F. Cerúndolo – Tsitsipas 7:5, 6:4
Byl to hodně těžký los do prvního kola. Tsitsipas nicméně aktuálně může na to, že by byl na těch největších turnajích mezi nasazenými, zapomenout. Momentálně se totiž nachází až na 48. místě žebříčku. Nedávno poprvé po takřka osmi letech opustil TOP 40 pořadí, v polovině března nebyl ani v nejlepší padesátce a teď ho čeká další propad.
Tsitsipas totiž nedokázal na úrodné půdě na Masters v Monte Carlu zopakovat loňské čtvrtfinále. Dokonce ztroskotal hned v prvním kole na raketě nasazené šestnáctky Cerúndola, což povede přinejlepším k poklesu na 65. pozici.
Bývalý třetí hráč světa prostě nemá dobrou formu. V utkání vyrobil 19 vítězných úderů a nasekal 39 nevynucených chyb. Navíc zahodil náskok 5:3 v prvním setu a nepomohl mu ani mohutný comeback z 0:4 na 4:4 v následujícím dějství.
Pro Tsitsipase je Monte Carlo nejúspěšnějším turnajem na celé tour. V tomto dějišti totiž už třikrát kraloval a patří k nejlepším hráčům v historii tohoto prestižního podniku kategorie ATP Masters 1000.
Jenže krizi nedokázal vyřešit ani v oblíbených podmínkách a naopak ji ještě více prohloubil. Dvojnásobný grandslamový finalista se bude snažit o reparát v příštích týdnech v Mnichově a na dalších akcích Masters v Madridu a Římě.
Ještě před pár lety byl Tsitsipas mezi hlavními adepty na zisk těch nejcennějších trofejí. Minimálně na antuce a betonech. O to více je jeho aktuální krize šílenější a tehdy si asi jen málokdo dokázal představit, že roky stabilní člen TOP 10 bude v současnosti řešit takové problémy a propadne se až do sedmé desítky žebříčku.
Nepomáhá mu ani fakt, že už dlouho nemá stálého či dlouhodobého trenéra. Tsitsipas v posledních pár letech vyzkoušel několik spoluprací, včetně té s Goranem Ivaniševičem, ale vždy se vrátil k otci Apostolosovi.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
* Stefanovi zatim kvalifikace na parizsky major nehrozi.
* Grigor Dimitrov - musi maknout, aby v kvalde neskoncil. Zatim mimo MD
* Matteo Berrettini - jestli nevyhraje ani jeden zapas, tak jde do kvaldy.
* Nico Jarry - ma uz kvalifikaci jistou.
Tak Pavlince se teoreticky stat muze, ze v tomhle tydnu si kvalifikaci tzv. vybojuje... chce to vyhrat aspon jeden zapas. ;-)
