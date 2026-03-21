Šílený úvod, parádní pokračování, smutný závěr. Macháč po divokém duelu v Miami končí
Moutet – Macháč 6:0, 1:6, 6:4
Macháč vstoupil do duelu s Moutetem mizerně. O svůj úvodní servis přišel čistou hrou, Francouz následně brejk opět bez ztráty fiftýnu potvrdil a bleskově se ujal vedení 3:0. Český tenista se v úvodu zápasu dál trápil. Svému soupeři situaci velmi ulehčoval řadou nevynucených chyb a když ve čtvrté hře nevyužil na svém podání ani vedení 40:15 a podruhé v zápase přišel o podání, bylo o výsledku první sady prakticky rozhodnuto.
Berounský rodák i nadále marně hledal rytmus. Výměny se snažil rychle ukončovat, často se ale dopouštěl laciných minel. Bezradný Macháčův výkon pokračoval i nadále. Levou rukou hrající Francouz sice musel v páté hře odvracet na svém podání brejkbolovou hrozbu, to ale byla jen malá drobnost v pro něj jinak naprosto bezproblémovém setu.
Český tenista nezabránil ani potupnému kanáru, potřetí v řadě si prohrál podání, podruhé pak čistou hrou a za pouhých 19 minut hry ztratil první set 0:6. Macháč se v úvodním dějství dopustil 14 nevynucených chyb oproti pouhým dvěma Francouzovým, na své konto si připsal pět vítězných míčů, Moutet sedm.
Ve druhém gamu druhého setu přišel pro francouzského tenistu velmi nepříjemný moment, když po jedné z výměn uklouzl a držel se za levé zápěstí. V utkání však po chvilce bez viditelnějších problémů pokračoval. Macháč svou vůbec první hru zápasu také v tomto gamu získal a srovnal na 1:1.
Poté si do té doby svou nejslabší pasáž v zápase vybral i Moutet. Dvě laciné chyby a přesné Macháčovy returny vyústily v první ztracené Francouzovo podání v utkání. Svěřenec Daniela Vacka podstatně zpřesnil hru, svého soupeře tlačil daleko za základní čáru.
Utkání nabralo ve druhém setu naprosto odlišný ráz. Útočící Macháč nedával svému soupeři šanci dostat se do výměn a když mu podruhé za sebou vzal servis, vedl už 4:1. Rozhozený Francouz už žádný další game ve druhém setu nepřidal, ztratil ho jasně 1:6 a utkání tak musela rozhodnout závěrečná sada.
Na začátku třetí sady si oba tenisté bez problémů udrželi svá podání, Moutet dokonce otestoval pozornost českého tenisty podáním spodem. Ve třetí hře to ale byl právě Macháč, který jako první přišel o servis, Moutet vzápětí brejk potvrdil a dostal se do vedení 3:1.
Český tenista dostal šanci na návrat do zápasu za stavu 4:5 ze svého pohledu, brejkbolovou možnost ale neproměnil. Moutet naopak využil první mečbol a po hodině a 45 minutách mohl slavit postup.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře