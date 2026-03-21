Šílený úvod, parádní pokračování, smutný závěr. Macháč po divokém duelu v Miami končí

ATP MIAMI - Tomáš Macháč (25) dohrál na Masters v Miami ve druhém kole. Nad síly českého tenisty byl v zápase plném zvratů Corentin Moutet (26), který zvítězil po třísetovém duelu 6:0, 1:6 a 6:4. Dalším Francouzovým soupeřem bude světová dvojka Jannik Sinner (24).
Tomáš Macháč dohrál v Miami ve druhém kole (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Moutet – Macháč 6:0, 1:6, 6:4

Macháč vstoupil do duelu s Moutetem mizerně. O svůj úvodní servis přišel čistou hrou, Francouz následně brejk opět bez ztráty fiftýnu potvrdil a bleskově se ujal vedení 3:0. Český tenista se v úvodu zápasu dál trápil. Svému soupeři situaci velmi ulehčoval řadou nevynucených chyb a když ve čtvrté hře nevyužil na svém podání ani vedení 40:15 a podruhé v zápase přišel o podání, bylo o výsledku první sady prakticky rozhodnuto.

Berounský rodák i nadále marně hledal rytmus. Výměny se snažil rychle ukončovat, často se ale dopouštěl laciných minel. Bezradný Macháčův výkon pokračoval i nadále. Levou rukou hrající Francouz sice musel v páté hře odvracet na svém podání brejkbolovou hrozbu, to ale byla jen malá drobnost v pro něj jinak naprosto bezproblémovém setu.

Český tenista nezabránil ani potupnému kanáru, potřetí v řadě si prohrál podání, podruhé pak čistou hrou a za pouhých 19 minut hry ztratil první set 0:6. Macháč se v úvodním dějství dopustil 14 nevynucených chyb oproti pouhým dvěma Francouzovým, na své konto si připsal pět vítězných míčů, Moutet sedm.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém gamu druhého setu přišel pro francouzského tenistu velmi nepříjemný moment, když po jedné z výměn uklouzl a držel se za levé zápěstí. V utkání však po chvilce bez viditelnějších problémů pokračoval. Macháč svou vůbec první hru zápasu také v tomto gamu získal a srovnal na 1:1.

Poté si do té doby svou nejslabší pasáž v zápase vybral i Moutet. Dvě laciné chyby a přesné Macháčovy returny vyústily v první ztracené Francouzovo podání v utkání. Svěřenec Daniela Vacka podstatně zpřesnil hru, svého soupeře tlačil daleko za základní čáru.

Utkání nabralo ve druhém setu naprosto odlišný ráz. Útočící Macháč nedával svému soupeři šanci dostat se do výměn a když mu podruhé za sebou vzal servis, vedl už 4:1. Rozhozený Francouz už žádný další game ve druhém setu nepřidal, ztratil ho jasně 1:6 a utkání tak musela rozhodnout závěrečná sada.

Na začátku třetí sady si oba tenisté bez problémů udrželi svá podání, Moutet dokonce otestoval pozornost českého tenisty podáním spodem. Ve třetí hře to ale byl právě Macháč, který jako první přišel o servis, Moutet vzápětí brejk potvrdil a dostal se do vedení 3:1.

Český tenista dostal šanci na návrat do zápasu za stavu 4:5 ze svého pohledu, brejkbolovou možnost ale neproměnil. Moutet naopak využil první mečbol a po hodině a 45 minutách mohl slavit postup.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Sincaraz
21.03.2026 21:56
Škoda ho, so Sinnerom mohol odohrať dobrý zápas, určite lepší ako Moutet
HAJ
21.03.2026 21:38
Tomáš dělal bohužel mnoho chyb z forhendu. v prvním setu byl na ručník. Ve druhém zase velmi výborný konzistentní výkon. Ve třetím udělal ve druhém gamu při svém podání celkem 4 zbytečné chyby a už ztrátu nedohnal. Snad se rozehraje, ta přestávka na něm byla vidět.
HAJ
21.03.2026 21:39
Mělo být ve třetím gamu. Oprava
Nola
21.03.2026 21:34
to prehral tanecnik s tym francuzskym sasom? ten dokaze vykolajit kdekoho..... pustila som si prave Kaju Muchovu, nie zeby natom zalezalo, ale stale je oblecena ako holandanka snad od januara, ale ta Katie, ta schudla riadne, dlho som ju nevidela hrat, snad nedala behalovi kosom.....
tommr
21.03.2026 21:57
jj Boulter vypadá nějaká vyzáblá. Vynikne to obzvláště ve srovnání s Karolínou ...
PTP
21.03.2026 21:59
Obě jsou akorát, jak mají být
com
21.03.2026 21:32
A Bouzkovic za ty dva nepromeneny setboly
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

