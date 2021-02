Simon si dává pauzu: Nemám na to srdce cestovat a hrát za těchto podmínek

"Nemám srdce na to, abych cestoval a hrál za těchto podmínek. Proto si bohužel musím dát pauzu, abych se dal dohromady psychicky. Doufám, že se moje morálka co nejdříve zvedne," uvedl na Twitteru Simon, jemuž aktuálně patří 68. místo v žebříčku.

Vítěz čtrnácti turnajů ATP letos odehrál tři turnaje. V Austrálii na Murray River Open v Melbourne po povinné čtrnáctidenní karanténě porazil Švéda Eliase Ymera a následně nestačil na krajana Jérémyho Chardyho, na Australian Open utrpěl v 1. kole debakl se Stefanosem Tsitsipasem. Tento týden na domácí akci v Montpellier podlehl ve třech setech Rakušanu Dennisi Novakovi.

Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement. En espérant que le moral revienne le plus rapidement possible.

Merci à tous les fidèles pour votre soutien. À bientôt