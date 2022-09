Siniaková a Krejčíková po triumfu na US Open opět vládnou deblovému žebříčku, Alcaraz je nejmladší světovou jedničkou

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková po triumfu ve čtyřhře na US Open, kterým zkompletovaly kariérní Grand Slam, vládnou deblovému žebříčku. Siniaková je první o více než tisíc bodů před Krejčíkovou, která poskočila o pět míst. Šampion mužské dvouhry Carlos Alcaraz je v 19 letech nejmladší světovou jedničkou v historii.

Českou jedničkou ve dvouhře je nadále Petra Kvitová, která si po účasti v osmifinále newyorského grandslamu polepšila o dvě místa a je devatenáctá. O dvě příčky se posunula i Karolína Plíšková, čtvtfinalistce letošního US Open patří 20. místo.

Vedení v ženském žebříčku si vítězstvím ve Flushing Meadows upevnila Iga Šwiateková. Polka zvládla i své třetí finále na majorech a má dvakrát tolik bodů než její finálová soupeřka Tunisanka Ons Džabúrová, která se vyhoupla z páté na druhou pozici.

Na osmé místo se díky postupu do čtvrtfinále US Open vyšplhala 18letá Američanka Cori Gauffová a je nejmladší hráčkou v Top 10 za posledních 16 let.

Finalistky posledního turnaje

1. (1.) Šwiateková (Pol.), US Open vítězka

2. (5.) Džabúrová (Tun.), US Open finalistka

Největší skoky v první stovce

↑ 73. (108.) Niemeierová (Něm.)

↓ 83. (11.) Raducanuová (Brit.)

Skok do první stovky

73. (108.) Niemeierová (Něm.)

90. (106.) Marinová (Kan.)

94. (105.) Davisová (USA)

96. (101.) Ruseová (Rum.)

97. (120.) Grabherová (Rak.)

Vypadnutí z první stovky

102. (100.) Pigossiová (Braz.)

104. (98.) Dodinová (Fr.)

106. (93.) Doiová (Jap.)

119. (90.) Rachimovová (-)

128. (64.) Svitolinová (Ukr.)

Žebříčky WTA k 12. září 2022 • Dvouhra • 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.365 2. (5.) Džabúrová (Tun.) 5090 3. (2.) Kontaveitová (Est.) 4300 4. (4.) Badosaová (Šp.) 3980 5. (8.) Pegulaová (USA) 3501 6. (3.) Sakkariová (Řec.) 3480 7. (6.) Sabalenková (-) 3470 8. (12.) Gauffová (USA) 3047 9. (7.) Halepová (Rum.) 3025 10. (17.) Garciaová (Fr.) 2930 11. (9.) Kasatkinová (-) 2895 12. (10.) Muguruzaová (Šp.) 2776 13. (18.) Kuděrmetovová (-) 2436 14. (13.) Bencicová (Švýc.) 2335 15. (16.) Ostapenková (Lot.) 2325 16. (19.) Collinsová (USA) 2277 17. (20.) Keysová (USA) 2248 18. (15.) Haddadová Maiaová (Braz.) 2238 19. (21.) Kvitová (ČR) 2187 20. (22.) Karolína Plíšková (ČR) 2007 --- 26. (23.) Krejčíková (ČR) 1643 39. (41.) Bouzková (ČR) 1312 53. (53.) Vondroušová (ČR) 982 66. (71.) Martincová (ČR) 855 82. (83.) Siniaková (ČR) 728 Kompletní žebříček dvouhry • Race • 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 9560 2. (2.) Džabúrová (Tun.) 4496 3. (4.) Pegulaová (USA) 3232 4. (6.) Gauffová (USA) 2983 5. (9.) Garciaová (Fr.) 2896 6. (10.) Sabalenková (-) 2871 7. (3.) Kasatkinová (-) 2831 8. (5.) Halepová (Rum.) 2661 9. (7.) Sakkariová (Řec.) 2358 10. (12.) Kuděrmetovová (-) 2313 11. (8.) Badosaová (Šp.) 2264 12. (11.) Keysová (USA) 2214 13. (13.) Bencicová (Švýc.) 2197 14. (16.) Collinsová (USA) 1997 15. (18.) Kvitová (ČR) 1939 16. (14.) Kontaveitová (Est.) 1912 17. (15.) Haddadová Maiaová (Braz.) 1857 18. (17.) Anisimovová (USA) 1746 19. (19.) Ostapenková (Lot.) 1702 20. (21.) Alexandrovová (-) 1476 --- 26. (44.) Karolína Plíšková (ČR) 1317 30. (26.) Bouzková (ČR) 1242 36. (33.) Krejčíková (ČR) 1099 56. (55.) Martincová (ČR) 701 75. (70.) Vondroušová (ČR) 492 79. (78.) Siniaková (ČR) 466 Kompletní Race • Čtyřhra • 1. (3.) Siniaková (ČR) 7365 2. (7.) Krejčíková (ČR) 6222 3. (2.) Mertensová (Belg.) 5520 4. (4.) Kuděrmetovová (-) 5120 5. (1.) Gauffová (USA) 4560 6. (6.) Pegulaová (USA) 4445 7. (9.) Ostapenková (Lot.) 4190 8. (12.) Olmosová (Mex.) 4060 9. (11.) L. Kičenoková (Ukr.) 4020 10. (17.) Melicharová-Martinezová (USA) 3905 --- 27. (25.) Hradecká (ČR) 2485 49. (39.) Bouzková (ČR) 1570 Kompletní žebříček čtyřhry Kompletní Race



Do čela mužského žebříčku se dostal 19letý Španěl Carlos Alcaraz, ze kterého premiérový grandslamový titul udělal nejmladší světovou jedničku v historii. Hned za ním figuruje poražený finalista Casper Ruud.

Nejvýše postaveným Čechem je Jiří Lehečka na 63. příčce. V elitní stovce najdeme ještě Jiřího Veselého na 76. místě.

Finalisté posledního turnaje

1. (4.) Alcaraz (Šp.), US Open vítěz

2. (7.) Ruud (Nor.), US Open vítěz

Největší skoky v první stovce

↑ 84. (112.) Moutet (Fr.)

↓ 140. (65.) Harris (JAR)

Skok do první stovky

84. (112.) Moutet (Fr.)

93. (104.) Borges (Portug.)

95. (119.) Grenier (Fr.)

97. (109.) Kubler (Austr.)

99. (114.) Gombos (SR)

Vypadnutí z první stovky

101. (90.) Majchrzak (Pol.)

105. (96.) Kudla (USA)

113. (92.) Andújar (Šp.)

123. (97.) Laaksonen (Švýc.)

140. (65.) Harris (JAR)