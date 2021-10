Siniaková má 13. deblový titul. V Moskvě vyhrála čtyřhru s Ostapenkovou

Siniaková s náhradní partnerkou Ostapenkovou, která zaskočila za Barboru Krejčíkovou, vstoupila do finále skvěle. Vyhrály první čtyři hry a pak hladce získaly úvodní set. Ve druhé sadě naopak odskočily na vedení 4-0 jejich soupeřky.

Česko-lotyšský pár snížil na 4-5, ale při vlastním podání pak o sadu přišel. V rozhodujícím supertiebreaku si turnajové dvojky vypracovaly čtyřbodový náskok a v koncovce proměnily druhý mečbol.

Siniaková získala celkově třináctý titul, z toho pátý letošní. Čtyři předchozí včetně triumfu na olympijských hrách a Roland Garros vybojovala s Krejčíkovou.

Match tiebreak in Moscow



The No.2 seeds @JelenaOstapenk8 and @K_Siniakova claim the doubles title at the VTB Kremlin Cup! pic.twitter.com/ltSygENb5S