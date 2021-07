Siniaková na Livesport Prague Open po odvráceném mečbolu zdolala Smitkovou. Ve čtvrtfinále může narazit na Krejčíkovou

Kateřina Siniaková ještě před třemi měsíci procházela dlouhou krizí, s přechodem na antuku se však začala rozehrávat do své nejlepší formy a zahrála si čtvrtfinále v Istanbulu, semifinále v Parmě, na trávě v Bad Homburgu své první finále od ledna 2018 a na French Open i ve Wimbledonu se probojovala do třetího kola.

Na Livesport Prague Open ve Stromovce skvělou formu potvrdila a poradila si se ztrátou pouhých čtyř gamů s kvalifikantkou Jodie Burrageovou. S Terezou Smitkovou, která figuruje až v páté stovce žebříčku a do druhého kola turnajů WTA postoupila po více než dvou letech, však měla obrovské potíže.

Siniaková proti bývalé 57. tenistce světového pořadí příliš chybovala, hlavně z forehandu, a pustila svou krajanku do vedení setu a brejku. Pak ale zpřesnila mířidla, přestala kupit nevynucené chyby a hra se vyrovnala. Smitková dokonce měla za stavu 6-2 6-5 mečbol na returnu, Siniaková nicméně hrozbu odvrátila a po chybách Smitkové získala tie-break.

Hned po skončení úvodního gamu rozhodujícího dějství šla Smitková do dalšího vedení brejku. Jenže ten nepotvrdila a momentum zápasu se překlopilo na stranu Siniakové. Ta byla v devátém gamu tři míče od postupu, než hru přerušil déšť. Utkání se dohrávalo až dnes, Siniaková první mečbol nevyužila a Smitková měla brejkbol. Favorizovaná Češka se ale dostala k další šanci a tu po vybojované výměně proměnila.

Just what the doctor ordered



@K_Siniakova saves a match point and closes out a rain-interrupted victory against compatriot Smitkova at the @tennispragueopn! pic.twitter.com/Nqwz991WiP