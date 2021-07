Martincová na Livesport Prague Open prošla do čtvrtfinále. Siniaková vede nad Smitkovou, dohrávat se bude zítra

WTA PRAHA - Tereza Martincová zatím na tvrdém povrchu v pražské Stromovce úspěšně potvrzuje roli jedné z nasazených hráček a bez ztráty setu prošla do čtvrtfinále. Šestadvacetiletá Češka si dnes poradila s kvalifikantkou Asiou Muhammadovou. Domácí derby mezi nasazenou Kateřinou Siniakovou a Terezou Smitkovou se bude kvůli dešti dohrávat zítra, Siniakové chybí tři míče k postupu.

Tereza Martincová se v úvodních měsících sezony konečně prokousala do elitní stovky žebříčku WTA a prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Šestadvacetiletá Češka po skončení antukového jara chytla životní formu, na trávě si zahrála svá první dvě letošní čtvrtfinále, ve Wimbledonu se poprvé na grandslamech dostala do třetího kola a daří se jí i v pražské Stromovce, kde se letos hraje na tvrdém povrchu namísto tradiční antuky.

Na Livesport Prague Open startuje šestým rokem po sobě, ale poprvé v hlavní soutěži, dokonce uzavírá pole nasazených hráček. A tuto roli zatím s přehledem plní, bez ztráty setu si poradila se Samanthou Murrayovou Sharanovou i dnes s kvalifikantkou Asiou Muhammadovou.

Martincová byla od začátku na kurtu lepší hráčkou. Jedinou slabší chvilku měla na začátku druhé sady, v níž Američanku pustila do vedení 3-0. Pak však získala šest z následujících sedmi her a po necelé hodině a půl zvítězila 6-3 6-4.

"Myslím, že jsem trochu uspěchala ten začátek, udělala jsem trochu jednoduchých chyb," komentovala ztrátu tří gamů v řadě v rozhovoru pro Českou televizi. "Cítila jsem po tom minulém zápase, že na tomhle povrchu do toho musím víc chodit. Musela jsem chodit k síti, i když se tam necítím moc komfortně," dodala.

Postupem do čtvrtfinále si vylepší žebříčkové maximum, kterým je aktuální 78. příčka. A radost z toho mohou mít i její nejbližší, kteří ji chodí na Spartu podporovat. "Je nás tady hodně. Děláme si srandu, že jsme jak Hujerovi. Jsou tady ségra, mamka, taťka, nevlastní brácha, přítel, nejlepší kámoška se svým přítelem, strejda a teta," vypočítala. "Ptali se, jestli mě to nesvazuje, ale když mě podporují celý rok, byla by škoda, aby mě neviděli hrát.“

Turnajová osmička bude o své čtvrté kariérní semifinále na akcích WTA a vyrovnání svého maxima bojovat s Viktórií Kužmovou (H2H 0-1). Slovenská tenistka porazila 6-4 7-5 svou krajanku a kvalifikantku Rebeccu Šramkovou, senzační přemožitelku jedničky Petry Kvitové, a bude usilovat o své první semifinále od předloňského ledna.

České derby mezi nasazenou Kateřinou Siniakovou a Terezou Smitkovou se bude kvůli dešti dohrávat až zítra. Siniaková po odvráceném mečbolu vede 2-6 7-6(3) 5-3 15-30 a má k dispozici podání. Zápas byl zařazen do zítřejšího programu jako druhý v pořadí na centrálním dvorci. Zítra půjde do akce také největší favoritka Barbora Krejčíková.

Grace Minová si zahraje své druhé kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu (Bad Gastein 2014). Sedmadvacetiletá Američanka do něj postoupila po vítězství 3-6 6-1 6-4 nad nasazenou sedmičkou Ninou Stojanovičovou. O vyrovnání svého maxima na turnajích WTA bude bojovat s En-Shuo Liang, nebo Xinyu Wang.